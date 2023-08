Französische Medien: Ex-Schalker Draxler zieht wohl Interesse aus der Premier League auf sich

Das Kapitel Paris St.-Germain könnte in diesem Sommer für Julian Draxler endgültig zu Ende gehen. Interesse gibt es von der Insel.

Julian Draxler steht bei Paris-St. Germain auch in diesem Sommer auf dem Abstellgleis. Der Weltmeister von 2014, der den FC Schalke 04 im Sommer 2015 zunächst für stolze 43 Millionen Euro nach Wolfsburg verließ und anschließend anderthalb Jahre später für 36 Millionen Euro zu PSG weiterzog, spielt in der Mannschaft von Trainer Luis Enrique keine Rolle mehr.

Bereits im vergangenen Sommer war der gebürtige Gladbecker in einer ähnlichen Situation. Damals hieß sein Ausweg Benfica Lisabon. Doch auch auf seiner Leihstation in Portugal konnte sich der 29-Jährige nicht durchsetzen, absolvierte wettbewerbsübergreifend nur 18 Partien und traf zweimal. Im Februar musste er sich einer Knöchel-Operation unterziehen.

In dieser Transferperiode könnte Draxlers Weg nun erstmals in die englische Premier League führen. Wie die französische Zeitung "Le Parisien" berichtet, soll Crystal Palace an dem Offensivspieler interessiert sein. Demnach haben die Eagles den Kontakt zu PSG bereits aufgenommen, ein konkretes Angebot liege allerdings noch nicht vor.

198 Einsätze für PSG

In Paris hat Draxler, der sich zurzeit nur noch in einer Trainingsgruppe mit aussortierten PSG-Profis fit hält, noch einen Vertrag bis 2024. Entsprechend würde wohl eine Ablösesumme für den 58-maligen Nationalspieler fällig werden.

Zu Beginn seiner Zeit in Frankreich zählte Draxler im Starensemble aus der Hauptstadt zweieinhalb Jahre zum Stammpersonal. Ab der Saison 2018/19 ging es mit den Einsatzzeiten dann allerdings - auch verletzungsbedingt - bergab. Insgesamt absolvierte Draxler dennoch stolze 198 Spiele für die Pariser, traf 26-mal und bereitete 41 Treffer vor.

Damit lief er sogar häufiger für die Franzosen auf, als für seinen Heimatverein, dem FC Schalke 04. Von 2010 bis 2015 stand Draxler in 170 Partien in Königsblau auf dem Rasen (30 Tore, 29 Assists).