Borussia Dortmund II lässt wohl ein Talent in die Türkei ziehen. Dort unterzieht sich Göktan Gürpüz bereits einem Medizincheck.

Jetzt kann alles ganz schnell gehen: Borussia Dortmunds U23 verliert wohl eines seiner größten Talente. Denn Göktan Gürpüz steht unmittelbar vor einem Wechsel zum türkischen Vorjahresmeister Trabzonspor.

Laut dem gut informierten Onlineportal "haberts" wird der in Duisburg geborene Mittelfeldspieler noch am Sonntag im Trainingslager der Türken in Slowenien erwartet. Derzeit befinde sich der U21-Nationalspeler der Türkei beim Medizincheck in Istanbul. Danach soll er direkt in die Saisonvorbereitung bei Trabzonspor einsteigen.

Gürpüz war zusammen mit seinem Bruder Gökdeniz, der in der U17 spielt, 2016 aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 zum BVB gewechselt. Beide gelten als Riesen-Talente. Deshalb hat Göktan auch bereits 2021 einen Profivertrag bei den Schwarz-Gelben unterschrieben.

Zum Einsatz bei den Profis kam der aktuelle U21-Nationalspieler der Türkei aber bislang nicht. Die Umstellung aus dem Jugendbereich in den Seniorenfußball fiel ihm schwerer als gedacht. In der vergangenen Saison kam er insgesamt 14 Mal für die U23 des BVB in der 3. Liga zum Einsatz. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete ein weiteres vor. Auch in der UEFA Youth League kam er zum Einsatz. Dort spielte er neun Spiele und traf zweimal.

Auch in dieser Saison war er nicht für das Trainingslager der 1. Mannschaft von Borussia Dortmund vorgesehen. Trabzonspor dagegen will ihn für die Profimannschaft verpflichten. Sie haben sich vorher bei den U21-Trainern der türkischen Nationalmannschaft informiert und sind überzeugt davon, dass er den Durchbruch in der Süper Lig schaffen kann. Göktan Gürpüz hatte sich erst in der U21 wieder für den türkischen Fußballverband entschieden. In der U19 lief er noch für Deutschland auf, davor allerdings auch schon für die "Milli Takim". Da er beim BVB noch bis 2025 unter Vertrag steht, wird eine Ablösesumme fällig. Diese dürfte sich im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen.