In Österreich: Ehemaliger Bochum-Trainer Dutt nach 1:2 entlassen

Robin Dutt ist nicht mehr Trainer des Wolfsberger AC. Der ehemalige Trainer des VfL Bochum wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Robin Dutt ist nicht mehr Trainer des österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC. Das hat der Verein am Sonntag und damit einen Tag nach der 1:2-Niederlage beim TSV Hartberg mitgeteilt.

Für die Wolfsberger war der ehemalige Trainer des VfL Bochum seit Beginn der Saison 2021/22 verantwortlich. In seiner ersten Saison führte er den WAC auf Platz vier und damit in die Qualifikation zur Conference League. Im Pokal ging es bis ins Halbfinale, ehe dort gegen RB Salzburg im Elfmeterschießen Schluss war.

In diesem Jahr konnte seine Mannschaft nicht an diese Leistungen anknüpfen. Schon zwei Spiele vor Ende der Hauptrunde kann Wolfsberg die Teilnahme an der Abstiegsrunde nicht mehr verhindern. Insgesamt holte der Wolfsberger AC in den 65 Spielen unter Robin Dutt 29 Siege, 8 Unentschieden und 28 Niederlagen.

"Ich möchte mich bei Robin Dutt für die schöne und interessante Zeit bedanken. Ich bin froh die Möglichkeit gehabt zu haben eine so tolle Persönlichkeit kennenzulernen und wünsche Robin das Allerbeste für seine Zukunft", äußerte sich Club-Präsident Dietmar Riegler in einem Statement des Vereins.

Auch Dutt bekam noch die Gelegenheit zu ein paar dankbare Worte. "Der WAC ist mir in den vergangenen zwei Jahren sehr ans Herz gewachsen. Das Vertrauensverhältnis zu Dietmar Riegler, meinem Trainerteam und dem Staff war etwas ganz Besonderes. Ich wünsche der Mannschaft, von der ich weiterhin voll überzeugt bin, alles Gute", wird der 58-Jährige zitiert.

Beim VfL Bochum war Dutt von Februar 2018 bis August 2019 im Amt. Nach dem 4. Spieltag der Saison 2019/20 endete seine Zeit in Bochum nach 52 Spielen und einem Punkteschnitt von 1,37 pro Spiel. Mitglied seines Trainerteams war unter anderem U19-Trainer Heiko Butscher als Co-Trainer, der ihn interimsweise und bis zur Anstellung des heutigen Schalke 04-Trainers Thomas Reis beerbte.