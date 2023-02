Beim VfL Bochum galt er einst in der Jugend als Riesen-Talent. In der letzten Zeit war es aber um ihn ruhig geworden. Doch nun wechselt Gökhan Gül in die türkische Süper Lig.

Gökhan Gül ist in der Süper Lig angekommen. Der ehemalige Innenverteidiger des VfL Bochum nutzte die wegen des Erdbebens und des in Folge ausgesetzten Spielbetriebs zweimal verlängerte Transferfrist in der Türkei und wechselte vom Zweitligisten Genclerbirligi Ankara in die oberste Etage.

Allerdings ist sein neuer Klub keiner der drei großen Vereine Galatasaray, Fenerbahce oder Besiktas. Und es ist auch nicht Emporkömmling Basaksehir, sondern der kleinere Nachbar Kasimpasa.

Beim stark abstiegsgefährdeten Klub unterschrieb Gül einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Das teilte der Viertletzte per Twitter mit.

VfL Bochum: Gül galt als großes Talent

Gül galt als eines der größten Talente des VfL Bochum. Der langjährige Jugendnationalspieler des DFB debütierte am 26. November 2016 beim 2:2 der Bochumer bei Dynamo Dresden mit gerade einmal 18 Jahren in der 2. Bundesliga. Insgesamt spielte er elf Jahre anne Castroper.

Im Januar 2017 wechselte Gül, der von der U16 bis zur U20 in allen Nationalmannschaften des DFB spielte, wohl etwas überstürzt mit immer noch erst 18 Jahren zu Fortuna Düsseldorf. Im selben Jahr wurde der Defensivspezialist durch den DFB sogar mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze als einer der besten Jugendspieler seines Jahrgangs ausgezeichnet.

Dennoch konnte er sich langfristig in Düsseldorf nicht durchsetzen. Auch nicht nach einer zwischenzeitlichen Leihe zu Wehen Wiesbaden. Nachdem sein Vertrag in der Landeshauptstadt auslief und nicht verlängert wurde, wechselte er im Sommer 2021 in die zweithöchste türkische Spielklasse zu Genclerbirligi Ankara.

Nach eineinhalb Jahren und 53 Spielen, in denen er neun Tore erzielen konnte, ist der inzwischen 24-Jährige nun in der höchste türkischen Spielklasse angekommen. In seinem ersten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber trifft Gül am 6.3. nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf den vom Ex-Dortmunder Nuri Sahin trainierten Verein Antalyaspor.