Drei Trainer in acht Monaten. Und das während der ersten Auslandsstation. Der Ex-Bochumer Armel Bella-Kotchap hatte es seit seinem Wechsel zum FC Southampton nicht leicht.

Im Juli 2022 wechselte Armel Bella-Kotchap vom VfL Bochum zum FC Southampton. Ein Transfer, von dem der Bundesligist zumindest finanziell gut profitierte.

In diesen acht Monaten hat der 21-jährige Innenverteidiger bereits einiges erlebt. Genauer gesagt seine erste Auslandsstation als Profi, eine Weltmeisterschaft mit Deutschland und nun bereits den zweiten Trainerwechsel.

Am Freitag gaben die „Saints“ bekannt, dass Rubén Sellés bis Saisonende das Ruder beim Tabellenletzten der Premier League übernehmen wird. Nach Ralph Hasenhüttl, der Bella-Kotchap auf die Insel lockte, und Nathan Jones, der in acht Spielen drei Punkte holte, soll nun der bisherige Co- und Interimstrainer Sellés für den Klassenerhalt sorgen. Das rettende Ufer ist derzeit drei Punkte entfernt.

VfL Bochum: Bella-Kotchap überzeugt in England

Unter der Leitung des 39-jährigen Spaniers Sellés feierte der FC Southampton vergangene Woche gegen den FC Chelsea den erst fünften Saisonsieg. Von Anfang an dabei: Armel Bella-Kotchap, der eine sehr gute Vorstellung gegen die kriselnden Londoner bot.

Wie fast immer. Inmitten einer turbulenten Saison und trotz Schulter- und Knieproblemen, ist nämlich ausgerechnet der 21-jährige Neuzugang einer der Konstanten bei den Saints. Seit dem zweiten Spieltag stand er in 14 von 15 Spielen in der Startelf, imponierte dabei mit seiner Physis und Athletik.

Obwohl er in Katar nicht zum Einsatz kam, war die WM 2022 für Bella-Kotchap hierfür "eine großartige Erfahrung". "Ich kann sehr viel von jedem Spieler dort mitnehmen", wurde er vom Daily Echo zitiert. Nun möchte er sich "jeden Tag verbessern" und vor allem: den Klassenerhalt mit dem FC Southampton schaffen. "Der Fokus liegt nun darauf, der Mannschaft zu helfen und so schnell wie möglich aus dieser Situation zu kommen."

Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten Leeds United am Samstag (16 Uhr) wäre ein nächster Schritt.