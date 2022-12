Bundesliga: VfL Bochum kassiert erneut für Armel Bella Kotchap

Überraschend hatte es Armel Bella Kotchap in den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft geschafft. Davon profitiert auch der VfL Bochum.

Etwas überraschend hatte Hansi Flick Talent Armel Bella Kotchap in den WM-Kader von Deutschland berufen. 20 Jahre ist der im Sommer vom VfL Bochum zum FC Southampton gewechselte Verteidiger erst. Er hat sich in der englischen Premier League bisher durchgesetzt.

Flick nahm ihn auch mit nach Katar, um ihn weiter heranzuführen an das DFB-Team mit Blick auf die Zukunft, die Heim-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Davon profitiert auch der VfL Bochum. Ebenso wie von der Teilnahme von Takuma Asano, der mit Japan auch dank Asanos Treffer gegen Deutschland das Achtelfinale erreichte. Denn der Weltfußballverband Fifa schüttet für die gut 800 WM-Spieler anteilig rund 200 Millionen Euro an die Vereine der Spieler aus.

Für Asano und Bella Kotchap erhält der VfL jeweils zwei Drittel der Fifa-Prämien

Und zwar anteilig jeweils an die Vereine, bei denen die Profis in der laufenden Saison und in den beiden Spielzeiten zuvor unter Vertrag stehen oder standen. Im Fall von Bella Kotchap heißt das: Southampton kassiert ein Drittel, der VfL Bochum zwei Drittel der Summe. Im Fall von Takuma Asano, der im Sommer 2021 nach Bochum kam (zuvor vereinslos bzw. Partizan Belgrad), kassiert Bochum ebenfalls zwei Drittel der Summe.

Die Fifa berücksichtigt dabei jeden WM-Tag inklusive der Vorbereitung. Laut des Sportmagazins kicker gibt es für Vereine von Spielern, die nach der Vorrunde ausgeschieden sind, insgesamt rund 170.000 Euro, nach einem Achtelfinal-Aus 208.000 Euro. Die Höchstsumme bei einer Finalteilnahme liegt bei 349.000 Euro.

Demnach erhält Bochum für Bella Kotchap rund 112.000 Euro und für Asano 139.000 Euro. Mit etwa 251.000 Euro kann der VfL also planen, wobei es noch dauern wird, bis die Fifa die exakten Endsummen berechnet hat und dann ausschütten wird.

Schalke 04 ist Bundesliga-Schlusslicht, der FC Bayern mit Abstand Spitzenreiter

Im Bundesliga-Ranking liegt Bochum damit deutlich vor Schlusslicht Schalke 04, das auf nur 69.000 Euro WM-Geld für Maya Yoshida kommt. Weniger Fifa-Prämien als Bochum erhalten von den Bundesligisten laut kicker zudem Union Berlin (113.000 Euro) und der 1. FC Köln (227.000 Euro). Spitzenreiter ist der FC Bayern mit rund 3,8 Millionen Euro deutlich vor dem BVB (rund 2 Millionen Euro). Von den vermeintlich schärfsten Abstiegskonkurrenten des VfL am meisten profitiert hat der VfB Stuttgart mit 718.000 Euro.