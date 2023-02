Türkei: Duisburger Profifußballer aus Erdbebengebiet zurück in Deutschland

Jeremy Dudziak erlebte das Erdbeben in der Türkei hautnah mit. Nun ist der Fußballprofi zurück. Ein Teamkollege wird noch vermisst.

Er wuchs in Duisburg auf, spielte in den Jugendteams des MSV, für den FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Nun erlebte Fußballprofi Jeremy Dudziak einen wahren Albtraum. Als das verheerende Erdbeben mit Tausenden Toten in der türkisch-syrischen Grenzregion wütete, war auch der 27-Jährige dort. Seit Ende Januar ist Dudziak von Zweitligist SpVgg Greuther Fürth an den türkischen Erstligisten Hatayspor ausgeliehen. Der Verein befindet sich in der Stadt Antakya, die mitten im Erdbebengebiet liegt. Jüngst kehrte der Duisburger aus der Krisenregion nach Deutschland zurück. „Er ist jetzt hier. Jetzt werden wir sehen, wie wir ihn unterstützen können“, sagte Fürths Trainer Alexander Zorniger.

Dudziaks Teamkollege Christian Atsu wird nach der Erdbeben-Katastrophe nach Angaben von Verantwortlichen seines Klubs noch immer vermisst. Der ehemalige türkische Nationaltorwart und Trainer von Hatayspor, Volkan Demirel, sagte der Zeitung „Hürriyet“, dass er entgegen anderslautender Berichte bislang noch kein Lebenszeichen von dem 31 Jahre alten Ghanaer erhalten habe. Der Ex-Chelsea-Star soll aus dem neunten Stock seines elfstöckigen Wohn-Hochhauses gestürzt sein, als das Gebäude durch das Beben zusammenbrach. Derweil sei Dudziak „physisch okay“, berichtete Fürths Trainer Zorniger, der nach eigenen Angaben mit Dudziak nachrichtlich im Austausch stand. Wie es mit dem Profi sportlich weitergehe, könne er aber aktuell nicht sagen. Der Leihvertrag mit Hatayspor sei schließlich abgeschlossen, wie Zorniger sagte.

Für MSV, S04 und BVB aktiv

Der Deutsch-Tunesier Dudziak wurde während eines Familienbesuchs in Hamburg geboren, wuchs aber in Duisburg auf. Sich selbst bezeichnet er als „Zufalls-Hamburger“. In der Jugend spielte er für Vereine wie Viktoria Beeck (2002 bis 2004), MSV Duisburg (2004-2007), FC Schalke 04 (2007-2009) und Borussia Dortmund (2009-12/2013). Für den BVB war er in der U17 und U19 aktiv, spielte später in der U23-Mannschaft der Dortmunder. 28 Spiele absolvierte er, bevor er sich auch im Profikader beweisen durfte. Dreimal lief er dort auf.

Im Sommer 2015 wechselte er zum FC St. Pauli. Nun also doch Hamburg! In seiner Geburtsstadt absolvierte er in vier Jahren 94 Begegnungen (vier Tore, sieben Vorlagen) für den Kiez-Klub. 2019 wechselte der Deutsch-Tunesier innerhalb der Hansestadt von St. Pauli zum Hamburger SV. Hier bestritt er 58 Einsätze (fünf Tore, zehn Vorlagen). Im Sommer 2021 folgte der Wechsel nach Fürth, bevor er sich Hatayspor anschloss