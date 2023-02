Ex-BVB-Star: "Habe dieses Gefühl vermisst" - Sancho trifft bei Comeback

Nach elf Spielen Pause hat Jadon Sancho in der Premier League für Manchester United sein Comeback gegeben - und direkt ein wichtiges Tor erzielt.

Die letzten Monate waren für Jadon Sancho nicht leicht. Aufgrund von körperlichen und mentalen Problemen hatte der 22-Jährige Manchester United mehrere Monate gefehlt. Am Mittwochabend gab der Ex-BVB-Star sein Comeback und erzielte direkt seinen ersten Treffer seit September.

Als einer der besten Spieler der Bundesliga im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro in die Premier League gewechselt, hatte Sancho auf der Insel nie wirklich an seine Form bei Borussia Dortmund anknüpfen können. In 52 Partien gelangen dem englischen Nationalspieler, der aber nicht für die WM in Katar nominiert worden war, nur acht Tore und vier Vorlagen.

Die Folge seien psychische Schwierigkeiten gewesen, die sich auch auf sein sportliches Leistungsvermögen ausgewirkt hätten. So beschrieb es sein Trainer Erik ten Hag Anfang Januar. Umso mehr freue sich der 52-Jährige, Sancho wieder auf dem Platz zu sehen. Kurz nach seiner Einwechslung in der 59. Minute trat Sancho bereits als Torschütze in Erscheinung (70.).

"Ich bin stolz, dass er es geschafft hat. Ich unterstütze ihn, die Trainer unterstützen ihn, das Team unterstützt ihn, aber er muss es alleine umsetzen. Es liegt in seiner eigenen Hand. Wenn er will, kann er es schaffen. Ich genieße es wirklich zu sehen, wie er mit Selbstvertrauen und Überzeugung spielt."

Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich dieses Gefühl vermisst habe! Jadon Sancho nach seinem Comeback

Auch Sancho selbst zeigte sich nach der Partie auf Twitter erleichtert: "Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich dieses Gefühl vermisst habe! Das Team hat großartigen Charakter bewiesen, um im Spiel zu bleiben, am Wochenende geht es weiter."

Mit seinem Treffer rettete Sancho seiner Mannschaft beim Startelf-Debüt von Neuzugang Marcel Sabitzer zumindest einen Punkt gegen Leeds United. Mit nun 43 Punkten aus 22 Partien hat Manchester United sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal, der zwei Begegnungen weniger absolviert hat. Meister Manchester City liegt mit 45 Punkten auf Rang zwei.