Polen: Neuer Nationalcoach - BVB-Legende und ehemaliger Regionalliga-Trainer assistieren

Die Katze ist aus dem Sack: Seit Anfang des Jahres hatten die Fans in Polen darauf gewartet, wer neuer Nationaltrainer wird. Die Antwort lautet: Fernando Santos.

Die polnische Nationalmannschaft hat einen neuen Nationaltrainer: Fernando Santos ist am Montagnachmittag in Warschau gelandet und wird am Dienstag - 24. Januar 2023 - um 13 Uhr im Presseraum des Nationalstadions offiziell vorgestellt.

Santos soll drei Millionen Euro pro Jahr kassieren, so viel wie noch kein polnischer Nationaltrainer vor ihm. Im Vergleich: Seine Vorgänger, Czeslaw Michniewicz (circa 600.000 Euro) und Paulo Sousa (circa 850.000 Euro), haben deutlich weniger kassiert.

Wie polnische Medien berichten, soll der 68-jährige Portugiese, der sein Heimatland 2016 zum EM-Titel und 2019 zum Nations-League-Sieg führte, in Polen einen Vertrag bis in den Sommer 2026 erhalten. Santos' Auftrag: Robert Lewandowski und Co. zur Europameisterschaft 2024 nach Deutschland und zur Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und USA führen.

Dabei sollen ihm auch in Deutschland bekannte Fußball-Fachleute helfen. Denn polnische Medien berichten übereinstimmend, dass Lukasz Piszczek und Tomasz Kaczmarek zum Mitarbeiter-Stab des Portugiesen gehören sollen.

Piszczek, der aktuell am Fußballlehrer-Lehrgang in Polen teilnimmt, wird den Fans von Borussia Dortmund natürlich ein Begriff sein. Der 38-jährige bestritt insgesamt 382 Pflichtspiele für Borussia Dortmund. Der 66-malige polnische Nationalspieler stand in seiner Profi-Laufbahn auch 87 Mal für Hertha BSC und in 80 Spielen für Zaglebie Lubin auf dem Platz. Im Sommer 2021 beendete er seine professionelle Karriere und kehrte zum polnischen Fünftligisten, bei dem sein Vater Präsident ist, LKS Goczalkowice zurück. Nun ruft offenbar die Nationalmannschaft.

Kaczmarek, war zuletzt Trainer in der polnischen Liga bei Lechia Danzig. Zuvor arbeitete der 38-Jährige auch bei Pogon Stettin unter Kosta Runajic (aktuell Legia Warschau) als Co-Trainer. In dieser Rolle war er auch schon in Norwegen bei Stabæk Fotball und in der ägyptischen Nationalmannschaft jeweils unter Bob Bradley tätig. Nun wird Fernando Santos sein neuer Chef.

Als Cheftrainer arbeitete Kaczmarek in der Regionalliga bei den Stuttgarter Kickers und Viktoria Köln. Zudem war er für den Drittligisten Fortuna Köln verantwortlich und trainierte einst die U19 des Bonner SC in der Junioren-Bundesliga-West.