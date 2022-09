Im Ausland: Ehemaliger Trainer des MSV Duisburg ist Tabellenführer

Legia Warschau ist nach einer miserablen Saison 2021/2022 wieder auf dem Weg, die Nummer eins in unserem Nachbarland zu werden. Der Erfolgstrainer ist auch im Ruhrgebiet bekannt.

Die Fans des MSV Duisburg werden sich mit Sicherheit noch an Kosta Runjaic erinnern. "Coach Kosta", wie er beim MSV genannt wurde, arbeitete in der Saison 2012/2013 in Duisburg und war bei den Fans beliebt.

Seit 2017 leistet er hervorragende Arbeit im Ausland, genauer gesagt in Polen. Nach rund viereinhalb Jahren bei Pogon Stettin ist er seit dem 1. Juli 2022 Trainer des polnischen Rekordmeisters Legia Warschau. Und seit der 51-jährige Runjaic am Ruder ist, läuft es wieder beim Hauptstadt-Klub.

Kosta Runjaic - Trainerstationen: 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2004: DFB-Stützpunkt 1. Juli 2004 bis 14. November 2006: Co-Trainer 1. FC Kaiserslautern 15. November 2006 bis 30. Juni 2007: U19 SV Wehen Wiesbaden 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008: SV Wehen Wiesbaden U23 1. September 2008 bis 16. Mai 2009: Co-Trainer VfR Aalen 23. März 2010 bis 3. September 2012: SV Darmstadt 4. September 2012 bis 30. Juni 2013: MSV Duisburg 16. September 2013 bis 23. September 2015: 1. FC Kaiserslautern 1. Juli 2016 bis 22. November 2016: TSV 1860 München 6. November 2017 bis 30. Juni 2022: Pogon Stettin 1. Juli 2022 bis ?: Legia Warschau

Nach einer miserablen Spielzeit 2021/2022, in der Legia lange Zeit um den Klassenerhalt bangte, und die Serie letztendlich auf Platz zehn beendete, führt der Traditionsklub nun nach zehn Spieltagen die Ekstraklasa-Tabelle an. Runjaic macht einen Riesen-Job in Warschau und hat Legia wieder auf "Vordermann" gebracht.

Runjaic hatte schon in der letzten Saison Stettin beinahe zur Meisterschaft geführt. Pogon wurde letztendlich Dritter, spielte aber eine überragende Serie, in der den Stettinern erst am Ende der Spielzeit die Luft ausging. Zu Saisonbeginn folgte er dann dem Lockruf des "FC Bayern München Polens", Legia Warschau. Nun wird man in Warschau darauf hoffen, dass Legia unter "Coach Kosta" ein besseres Stehvermögen als Pogon Stettin in der letzten Saison haben wird.