In Spanien: Wahnsinn! Aubameyang meldet sich nach Überfall zu Wort

Was ist denn nur in Spanien, genauer gesagt beim FC Barcelona los: Nach Robert Lewandowski wurde nun auch Pierre-Emerick Aubameyang Opfer eines Überfalls.

Unfassbar, einfach Wahnsinn! Wie spanische und englische Medien berichten, soll Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Barcelona bei einem Raubüberfall in seinem Haus in Spanien der Kiefer kaputt geschlagen worden sein.

Dem 33 Jahre alten Stürmer drohe eine längere Zwangspause von bis zu einem Monat, falls sich der befürchtete Kieferbruch bestätigen sollte, schreiben die Zeitung „Marca“ und andere spanische Medien am Mittwoch und zitieren das Online-Magazin „The Athletic“. Die Verletzung könne auch die Verhandlungen über einen Wechsel des Ex-Dortmund-Profis zum FC Chelsea stören, hieß es.





Mindestens vier vermummte Personen waren nach Medienberichten am frühen Montagmorgen über den Garten in das Haus des Profis in Castelldefels bei Barcelona eingedrungen. Nach diesen Berichten wurden Aubameyang, seine Frau Alysha und mehrere Gäste gegen ein Uhr morgens überrascht und unter anderem mit Schusswaffen und Eisenstangen bedroht und zum Teil auch geschlagen. Auch die beiden Kinder des Paares hätten den Raubüberfall miterlebt, hieß es.

Sie verletzten mich am Kiefer, aber ich werde im Handumdrehen wieder fit sein. Gott sei dank wurde sonst niemand verletzt. Aubameyang

Unter Drohungen wurde der gabunische Fußballer demnach gezwungen, den Tresor zu öffnen, aus dem die Diebe Schmuck und weitere Wertsachen im Gesamtwert von rund 700 000 Euro entwendet hätten. Die Täter seien anschließend in einem Wagen unerkannt entkommen. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Über die Sozialen Netzwerke meldete sich Aubameyang nun zu Wort: "Sonntagnacht brachen einige gewaltbereite Feiglinge in unser Haus ein und bedrohten meine Familie und meine Kinder, nur um einige Sachen zu klauen. Sie verletzten mich am Kiefer, aber ich werde im Handumdrehen wieder fit sein. Gott sei dank wurde sonst niemand verletzt", schrieb Aubameyang."

Robert Lewandowski wurde auch Opfer eines Überfalls

Erst vor wenigen Tagen wurde Robert Lewandowski auch Opfer eines Überfalls - auf offener Straße. Dem 34-jährigen Weltfußballer wurde nach übereinstimmenden Berichten aus Spanien und Polen sein Auto von drei Tätern vor dem Barca-Gelände geöffnet, seine teure Luxus-Uhr (Patek Philippe, Wert 75 000 Euro!) vom Handgelenk gerissen. Der Superstar schrieb gerade Autogramme und war so offensichtlich abgelenkt. Lewandowski verfolgte die Täter mit seinem eigenen Auto und informierte die Polizei. Zumindest einen Täter konnte die Polizei schnappen. Lewandowski blieb unverletzt, anders als Aubameyang. wozi mit dpa