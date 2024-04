Frauen: BVB vor Rekordkulisse, Schalke souverän, VfL vor der Meisterschaft

4731 Zuschauer bei einem Frauen-Landesliga-Spiel des BVB. Das ist eine Ansage. In einer Woche kann der BVB aufsteigen, der VfL kann die Meisterschaft in der Regionalliga sichern.

Bei den Frauenteams der Topklubs im Ruhrgebiet lief es am Wochenende ziemlich gut. Speziell die Frauen des BVB ließen in der Landesliga aufhorchen.

Denn das Meisterschaftsspiel gegen den TV Brechten (4:1) fand vor sagenhaften 4731 Zuschauern statt. Die sahen einen ungefährdeten Heimsieg und damit steht auch Borussia Dortmund kurz vor dem Aufstieg in die Westfalenliga. In einer Woche könnte der perfekt gemacht werden.

BVB-Trainer Thomas Sulewski betonte nach dem Spiel: "Nach dem 1:0 war es ein wenig Schönwetter-Fußball. Wir haben uns nicht mehr so gut bewegt und waren nicht mehr so zielstrebig und konsequent. Es war eine mega gute Kulisse. Das bisher größte Spiel, das ich coachen durfte. Das hat Spaß gemacht und macht definitiv Lust auf mehr"

Kapitänin Lisa Klemann sagte auf der Homepage des BVB: "Es war nicht unsere beste Leistung und wir hätten der mega Kulisse gerne etwas würdiger entgegentreten wollen. Trotzdem gab es zu keiner Zeit Zweifel, dass wir das Spiel gewinnen würden und damit können wir zufrieden sein."

Zufrieden sein konnten auch die Schalke-Frauen, denn die gewannen ihre Partie gegen den FC Oeding mit 5:0. Im Gegensatz zum BVB müssen sie noch etwas auf den Aufstieg warten, denn der Zweite, der SV Borussia Emsdetten, hat zwei Spiele weniger. Gewinnt Emsdetten die, wäre der Rückstand auf Spitzenreiter Schalke nur sieben Punkte. Daher werden die S04-Frauen etwas später den Aufstieg in die Westfalenliga eintüten, sollte nicht noch ein Einbruch erfolgen.

Auf Meisterschaftskurs sind auch die Frauen des VfL Bochum in der Regionalliga. Nach dem 2:0 gegen Arminia Bielefeldführen sie die Tabelle fünf Spieltage vor Saisonende mit elf Punkten an. Daher kann die Meisterschaft in einer Woche schon feststehen.

Feststehen könnte dann auch der Abstieg der Frauen des MSV Duisburg. Die sind nach dem 1:5 gegen den FC Bayern München weiter ohne Sieg - hier ist nur die Frage, wann der Abstieg auch rechnerisch besiegelt ist.

Besser lief es für die Frauen der SGS Essen, die gewannen 4:0 beim 1. FC Nürnberg und festigten Platz sechs der Bundesliga-Tabelle.