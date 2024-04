Die Frauen-Mannschaften der Revierklubs waren am Wochenende größtenteils im Einsatz. Zwei der Teams machten abermals große Schritte in Richtung Aufstieg.

Durch die Länderspielpause im Spielbetrieb der Frauen-Bundesliga spricht die Tabelle ein unverändertes Bild für den MSV Duisburg und die SGS Essen. Die "Zebras" nähern sich von Spieltag zu Spieltag immer mehr dem Abstieg. Mit vier Zählern scheint die Situation unausweichlich. Die Revier-Nachbarn aus Essen spielen eine solide Saison und stehen auf Platz sechs.

Zumindest die Revier-Klubs aus den unteren Ligen waren am Wochenende im Einsatz. Die Frauen des VfL Bochum standen in der Partie gegen die U20 des 1. FC Köln am Rande der ersten Niederlage ihrer Saison in der Regionalliga West. Julia Schiffarth erzielte kurz vor der Pause das 1:0 für den "Effzeh" (45.).

Lange tat sich die Elf von Kyra Malinowski schwer und musste seit der 38. Minute auch noch in Unterzahl bestehen. Nina Lange rettete den VfL nach 82 Zeigerumdrehungen vor der ersten Niederlage. Das 1:1 gegen die U20 des 1. FC Köln war erst das zweite Mal, dass sich die Bochumerinnen nicht die drei Punkte schnappten.

Den Meisterschaftsträumen hat das nur einen kleinen Dämpfer versetzt. Mit elf Zählern Vorsprung vor den Frauen der SC Fortuna Köln, sollte den Aufstiegsspielen gegen den Meister der Südwest-Staffel nach wie vor nichts im Wege stehen.

Nicht zu stoppen waren allerdings die Frauen von Borussia Dortmund und des FC Schalke 04. In den Landesliga-Staffeln 2 und 3 siegten die Revier-Rivalinnen und machen auch weiterhin nicht den Anschein, dass der Aufstieg noch großartig anbrennen könnte.

Dortmund verpasste dem FC Borussia Dröschede eine 6:1-Abreibung. Der Vorsprung von 14 Punkten vor Verfolger TV Brechten blieb damit bestehen. Die Königsblauen Frauen erledigten ihre Pflichtaufgabe gegen die Turo Darfeld mit Bravour. Der 5:2-Heimsieg ließ den Abstand zu Platz zwei auf 13 Zähler anwachsen. Wohlgemerkt sei jedoch, dass der SV Borussia Emsdetten noch zwei Partien in der Hinterhand hat.