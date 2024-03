Die Frauen der Ruhrpottvereine blicken auf ein überaus erfolgreiches Wochenende zurück. Einzig und allein der MSV Duisburg dürfte mit flauem Magen auf den Spieltag blicken.

Die Frauen der Ruhrpottvereine haben größtenteils ein erfolgreiches Wochenende hinter sich gebracht. Neben dem Derby in der Bundesliga sorgten auch Borussia Dortmund, der VfL Bochum und die Frauen des FC Schalke 04 für Furore. Eine Übersicht.

Bundesliga

Die SGS Essen überrollte den MSV Duisburg im Derby mit 4:1. Die SGS behauptete damit ihren Platz im gesicherten Mittelfeld. Beim MSV Duisburg klingeln dagegen weiterhin die Alarmglocken. Das rettende Ufer rückte mit nun neun Punkten Rückstand weiter in die Ferne.

Regionalliga West

Die Frauen des VfL Bochum marschieren weiter unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft. Gegen den SV 1913 Walbeck machte der VfL das halbe Dutzend voll und schickte die Gäste mit einem 6:0 humorlos zurück in die Heimat.

Die Bochumerinnen ließen bereits in der ersten Halbzeit keine Zweifel aufkommen. Janine Angrick (16.), Nina Lange (26.), Nina Kerkhoff (32.) und Dörthe Hoppius (40.) trafen zur 4:0-Pausenführung und untermauerten die Ambitionen des VfL. Hoppius schnürte in der 49. Spielminute ihren Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte Alina Angerer nach 58 Zeigerumdrehungen.

Verfolger Bayer Leverkusen patzte abermals. Gegen den 1. FFC Recklinghausen kam Bayer nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Bochum erarbeitete sich dadurch einen 13-Zählerpuffer auf Platz zwei. Wenn der VfL den Titel holt, wird der Aufstieg in einer Relegation ermittelt.

Landesliga Westfalen 2

Auch die Frauen von Borussia Dortmund haben große Schritte in Richtung Aufstieg gemacht. Der ebenfalls ungeschlagene Tabellenführer wusste gegen den BSV Heeren 09/24 zu überzeugen. 5:0 hieß am Ende das Ergebnis und damit wuchs der Vorsprung auf den FC Borussia Dröschede auf elf Punkte.

Die Zweitvertretung des VfL Bochum musste sich mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Der SC Drolshagen konterte die Bochumer Führung durch Lena Hain (34.) mit einem späten Ausgleich und entführte einen Punkt aus Bochum (83.).

Landesliga Westfalen 3

Die erste Mannschaft des FC Schalke 04 hatte am Wochenende so ihre Probleme. Gegen die abstiegsbedrohte SpVgg Vreden konnten sich die Königsblauen am Ende mit 2:1 durchsetzen. Abermals traf die Top-Torschützin Celina Jürgens (10.). Den goldenen Treffer erzielte jedoch Chantal Schmitz (53.), die den 2:1-Sieg besiegelte. Somit bleibt auch der FC Schalke 04 weiterhin ungeschlagen an der Spitze.