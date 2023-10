Frauen: Bochum marschiert, Schalke verliert Tabellenführung, BVB souverän

Die Frauenteams vom VfL Bochum und Borussia Dortmund siegen und stehen weiter an der Tabellenspitze. Schalke lässt Punkte liegen.

Die Frauen des VfL Bochum liegen weiterhin souverän auf Meisterkurs in der Regionalliga West. Am Sonntag gewann der Revierklub auch sein achtes Meisterschaftsspiel und baute sein Torverhältnis auf eindrucksvolle 39:3-Treffer aus.

Gegen den 1. FFC Recklinghausen gewann der VfL mit 6:1. Wenig überraschend waren Dörthe Hoppius und Nina Lange mit jeweils zwei Toren die besten Bochumer Schützinnen. Das Duo steht an der Spitze der Regionalliga-Torjägerliste. Außerdem waren Alina Angerer und Anna-Luisa Figueira erfolgreich.

Damit setzte die Mannschaft von Kyra Malinowski ihren Erfolgslauf fort und baute den Vorsprung auf den zweitplatzierten VfR SW Warbeyen auf acht Punkte aus, wobei die Verfolger eine Partie weniger absolviert haben.

In der Landesliga Westfalen 2 steht Borussia Dortmund weiterhin an der Spitze. Die BVB-Frauen holten gegen Fortuna Freudenberg II aus dem Tabellenmittelfeld den sechsten Sieg im siebten Spiel (ein Unentschieden) - 3:0 lautete der Endstand. Ana Louise Haslsteiner, Marjana Naceva und Merle Greulich trafen für Dortmund.

Damit hielt der BVB den Drei-Punkte-Vorsprung auf Borussia Dröschede, das gegen die zweite Mannschaft des VfL Bochum gewann (2:1).

Schalke mit Remis im Topspiel

In der Parallelstaffel der Landesliga lief es an diesem Sonntag nicht optimal für den FC Schalke 04. Zwar sind die Königsblauen auch nach dem achten Spieltag ungeschlagen, jedoch ließen sie zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte liegen.

Sie kamen im Topspiel gegen die DJK VfL Billerbeck nicht über ein 1:1 hinaus. Nach dem Rückstand (34.) glich S04 in Person von Celina Jürgens in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus. Für mehr reichte es im Heimspiel nicht mehr.

Nach dem Remis gegen den Tabellendritten fällt S04 auf den zweiten Tabellenplatz zurück. Nutznießer ist Borussia Emsdetten, das mit einem 4:1 gegen Borussia Münster den Aufstiegsplatz übernahm.