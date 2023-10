Frauen: SGS und MSV verlieren, Schalke, BVB und VfL Bochum auf Aufstiegskurs

Bei den Frauen gab es zwei Mal lange Gesichter im Revier, derweil führen der VfL Bochum, Schalke und der BVB ihre Tabellen - teils souverän - an. Eine Übersicht.

Frauen-Bundesliga

Die SGS Essen und der MSV Duisburg verloren ihre Partien jeweils. Während die SGS dem FC Bayern München mit 0:2 unterlag, gab es für den MSV beim 1.FC Köln nichts zu holen - 1:4 hieß es nach 90 Minuten.

Während die Duisburgerinnen weiter auf den ersten Saisonsieg warten, hat die SGS zumindest die erste Partie gewonnen, es folgten die Niederlagen gegen RB Leipzig und die Bayern.

Regionalliga

Hier scheint sich der VfL Bochum nicht vom Aufstiegskurs Richtung 2. Bundesliga abbringen zu lassen. Im siebten Spiel gab es den siebten Sieg. 4:1 wurde am Ende bei Arminia Bielefeld gewonnen. Der erste Verfolger, der VfR Warbeyen liegt bei einer weniger ausgetragenen Begegnung, bereits acht Zähler hinter dem VfL.

Landesliga

Hier hat sich der BVB durch ein 5:0 im Topspiel gegen den bisherigen Tabellenführer TV Brechten die Spitze zurückerobert. Vor 400 Zuschauern hieß es nach Treffern von Marjana Naceva und Merle Greulich 2:0. Nach dem Wechsel erhöhten Merle Greulich, Marie Grothe und Ana Louisa Haslsteiner auf 5:0.

Trainer Ana Louisa Haslsteiner bilanzierte nach dem Spiel: "Nach dem Unentschieden letzte Woche wollten wir eine Antwort auf dem Platz geben. Wir waren von Beginn an im Spiel drin, haben uns gute Chancen herausgespielt und die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Es war eine geschlossenen Mannschaftsleistung und ein in der Höhe verdienter Sieg."

In der Landesliga Staffel 2 haben derweil die Frauen des FC Schalke ihre Tabellenführung verteidigt. Beim FC Oeding gab es ein knappes 2:1. Joleen Rüskamp brachte Oeding nach der Pause sogar in Führung, doch Schalke konnte das Spiel durch einen späten Doppelpack von Celina Jürgens noch drehen. Das 2:1 fiel dabei erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Dabei zeigte sich erneut, dass auf Jürgens Verlass ist, die beiden Tore waren bereits ihre Saisontore zwölf und 13 - damit führt sie die Torjägerliste eindeutig an.