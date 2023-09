Frauen: BVB an der Spitze, Schalke siegt ebenfalls

Schalke und der BVB wollen bei den Damen in die Bundesliga. Vorher müssen noch einige Schritte gemeistert werden.

Die Frauen des FC Schalke und von Borussia Dortmund spielen beide in der LandesligaWestfalen - allerdings in unterschiedlichen Staffeln.

Beide Teams eint: Sie wollen im Sommer in die Regionalliga West aufsteigen, in die Liga, in der der VfL Bochum schon steht - und seinerseits den Aufstieg in die 2. Bundesliga anpeilt. Nach drei Spieltagen sieht es so aus, als würde vor allem der BVB seine Mission erfüllen.

Drei Partien, drei Siege, ein Torverhältnis von 22:1. Am letzten Wochenende gab es ein 5:0 (3:0) beim BSV Heeren. Mandy Reinhardt traf doppelt und Marah Tayeh erzielte ihr erstes Tor im BVB-Trikot.

„Wir haben gegen einen gut verteidigenden Gegner schöne Tore herausgespielt. Ich hätte mir in der zweiten Halbzeit mehr Konsequenz gewünscht, aber wir sind natürlich froh über die drei Punkte,“ erklärte BVB-Trainer Thomas Sulewski.

Weiter geht es für die BVB-Frauen am nächsten Samstag, 16. September. Im Anschluss an das Drittliga-Spiel der U23 gegen Viktoria Köln spielen die BVB-Frauen um 18 Uhr im Stadion Rote Erde gegen den SC Union Bergen. In der Staffel 2 hat mittlerweile mit der SG Albaum/​Heinsberg der erste Klub seine Mannschaft zurückgezogen.

Schalke nach drei Partien auf Rang drei

Nicht ganz so makellos wie beim BVB ist die Bilanz der königsblauen Damen, aber auch hier spielt die Mannschaft von Trainer Stefan Colmsee gleich oben mit. Am Wochenende gab es ein 4:0 gegen die SpVgg Vreden - der zweite Sieg im dritten Spiel.

Mit nun sieben Zählern stehen die S04-Frauen auf Rang drei, nur Tus Recke und SV Borussia Emsdetten haben alle drei Partien gewonnen. Für Schalke trafen gegen Vreden Zoe Zech, Celina Jürgens, Michelle Röseler und Shari Noffke - wobei alle vier Tore erst nach der Pause fielen. Vreden wartet damit nach drei Begegnungen noch auf den ersten Punktgewinn.

Für Schalke geht es am kommenden Wochenende (Sonntag, 17. September, 15:30 Uhr) bei DJK Borussia Münster weiter.