Frauen: Saisonstart für VfL Bochum - BVB und S04 in neuer Liga

Die Frauen-Bundesliga startet erst im September. Für die Frauen vom VfL Bochum, Borussia Dortmund und Schalke 04 geht's aber jetzt schon wieder los.

Saisonstart beim VfL Bochum. Während die Herren und Junioren bereits in ihre Spielzeiten gestartet sind, eröffnen die Frauen am heutigen Donnerstag (24. August, 19.30 Uhr) beim SSV Rhade die neue Saison in der Regionalliga West.

Die ersten beiden Pflichtspiele haben die VfL-Damen dabei bereits absolviert. Im Westfalenpokal der Frauen stand ein souveränes 7:0 beim SC Enger zu Buche, in der ersten Runde des DFB-Pokals ging es deutlich knapper zur Sache. Gegen Ligarivale Fortuna Köln brauchte es die Verlängerung, um eine Entscheidung herbeizuführen.

Und es blieb spannend bis zum Schluss. Nach 90 Minuten und einem Treffer von Dörthe Hoppius hatte es 1:1 gestanden, in der Verlängerung stellten Nina Lange und Pia Beyer auf 3:1, am Ende rettete der VfL einen 3:2-Erfolg. Gegner in der kommenden Runde wird nun Bundesligist SGS Essen sein.

Jetzt wollen die Bochumerinnen den Rückenwind aus den Pokalen nur zu gerne in die Liga mitnehmen. Nachdem es zuletzt drei Mal in Folge zu Platz zwei reichte, schielen die Bochumer zumindest mit einem Auge mit Sicherheit auf Titel und Aufstieg.

Landesliga-Auftakt für Schalke und Dortmund

Bei Schalke 04 wirft die neue Saison ebenfalls ihre Schatten voraus. Gegen den SV BW Aasee aus Münster wollen die letztjährigen Bezirksligameisterinnen am Sonntag (27. August, 15 Uhr) ihre ersten Punkte einfahren und – ähnlich wie der Rivale aus Dortmund – schnell in der Landesliga ankommen.

Auch für die Frauen-Mannschaft von Borussia Dortmund steht der Saisonauftakt vor der Tür. In der Landesliga will Trainer Thomas Sulewski den dritten Aufstieg in Folge einfahren. Diese Mission startet am Sonntag (27. August), erster Gegner ist der SC Drolshagen. Auch die BVB-Damen gewannen ihr erstes Pflichtspiel im Westfalenpokal 7:0.

In der Frauen-Bundesliga dauert es noch ein wenig, bis es wieder losgeht. Nach der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland rollt der Ball in der höchsten Spielklasse ab dem 15. September wieder, dann auch mit dabei: Die SGS Essen und der MSV Duisburg.