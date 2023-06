Frauen: Schalke feiert den zweiten Aufstieg

Schalke hat bei den Frauen ein Team blau und ein Team weiß gemeldet. Beide sind am Ende der Saison aufgestiegen.

Zwei Frauenmannschaften des FC Schalke 04 haben den Sprung in die nächste Liga geschafft. Am Wochenende feierte das Team Weiß der Königsblauen den Aufstieg in die Bezirksliga.

Das Entscheidungsspiel gegen den VfB Hüls endete mit 4:0. Die eindrucksvolle Bilanz der S04-Mädels vor dem Entscheidungsspiel: 18 Siege und 180:1 Tore - mit dieser Ausbeute wurde Schalke Meister in der Kreisliga A.

Trainer Boris Liebing bilanzierte nach dem Spiel auf der S04-Hoempage: „Ein großes Kompliment an die Mädels. Nach der langen Pause, die wir bis zum Entscheidungsspiel hatten, haben sie wieder alles reingehauen.“

Vor 536 Zuschauern trafen Eveline Hamm (2), Leen Ekwo und Katharina Brzeski.

Team Blau des FC Schalke steigt in die Landesliga auf

Die Bezirksliga-Fußballerinnen von Team blau waren zuvor schon in die Landesliga aufgestiegen. „Wir freuen uns sehr über diesen Aufstieg, den sich die Mannschaft mit fantastischen Leistungen im bisherigen Saisonverlauf verdient hat“, bilanzierte Liebing, Leiter der Direktion Fußball der Frauen.

Auch hier haben die S04-Frauen eine tolle Bilanz vorzuweisen. 26 Partien, 71 Punkte, das alles bei einem Torverhältnis von 107:16.

„Der vorzeitige Aufstieg zeigt, dass alle Beteiligten in der Direktion Fußball der Frauen Hand in Hand hervorragende Arbeit leisten. Mit dem Einzug in die nächsthöhere Spielklasse gehen wir unseren geplanten Weg konsequent weiter“, betonte Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Sport, auf der Schalker Homepage. „Alle Beteiligten können stolz auf das sein, was sie bis hierhin geleistet haben.“

Liebing sagte zum Schluss: „Wir wissen, dass die Mädels unheimlich viel investieren und auf sich nehmen. Der Aufstieg ist das Resultat aus Fleiß, Engagement und Herzblut. Es ist schön zu sehen, dass sich die Arbeit aller auszahlt. Das motiviert uns, die nächsten Aufgaben anzugehen.“