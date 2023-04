Frauen: SGS Essen verliert Leistungsträgerin - Nachfolgerin steht schon fest

SGS-Abwehrspielerin Nina Räcke wird sich in der kommenden Saison RB Leipzig anschließen. Bei der Suche nach einer Nachfolgerin ist Essen in Österreich fündig geworden.

Der Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen verliert zum Saisonende Abwehrspielern Nina Räcke an RB Leipzig. Eine mögliche Nachfolgerin steht in Person von Valentina Kröll nun fest.

Mit Räcke verlässt die Essenerinnen eine gestandene Innenverteidigerin gen Leipzig. Die 22-Jährige absolvierte insgesamt 51 Partien für die SGS und war eine wichtige Stütze in der Innenverteidigung. "In Person von Nina Räcke verlieren wir eine Spielerin, die über die typischen SGS-Tugenden verfügt. Sie ist ein immer positiv gestimmter Mensch und war zu jeder Zeit ein wertvoller Bestandteil unserer Mannschaft", wird SGS-Chef-Coach Markus Högner in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Für die Zukunft wünscht der Coach Räcke alles Gute. "Es ist vollkommen okay, wenn jemand nach drei Jahren bei einem Verein eine Luftveränderung benötigt. Wir drücken ihr für ihre weitere Karriere die Daumen, so wir es bei jeder Spielerin halten, die uns verlässt."

Kompensiert werden könnte der Abgang von Räcke durch Valentina Kröll, deren Verpflichtung der Klub im Gegenzug öffentlich machte. Die 20-Jährige Österreicherin kommt vom SK Sturm Graz und ist in der Abwehr variabel einsetzbar. "Valentina Kröll stand bei vielen Vereinen auf dem Zettel. Dass sie sich für Essen und die SGS entschieden hat, können wir nicht hoch genug wertschätzen", freute sich SGS-Coach Högner einer Mitteilung des Vereins zufolge.

"Ich bin mir sicher, dass sie uns mit ihrer Robustheit im Abwehrverbund helfen wird. Sie ist groß, schnell und hat einen starken linken Fuß. So ein Profil hat uns noch gefehlt", fasst er die Qualitäten des Neuzugangs zusammen. Kröll möchte sich in Essen unter anderem für eine Berufung in die österreichische Nationalmannschaft empfehlen.

Die 20-Jährige freut sich auf ihre neue Aufgabe. "Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen der SGS Essen hatte ich sofort ein richtig gutes Bauchgefühl, sodass ich die persönliche Herausforderung wage und dafür sogar das Land wechsle. Die deutsche Liga ist der österreichischen weit voraus. Hier ist die Qualität viel höher, was sich hoffentlich auch auf mein Spiel auswirken wird."

Ohnehin laufen die Planungen am Personalapparat der Essenerinnen derzeit auf Hochtouren. Stürmerin Viven Endemann zieht es zum VfL Wolfsburg, dafür wechselt Annika Enderle von Bayer Leverkusen an die Hafenstraße. Zudem konnte die SGS kürzlich die Vertragsverlängerung von Leistungsträgerin Lena Ostermeier verkünden. Die 26-Jährige unterschrieb für vier weitere Jahre.