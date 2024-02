Die Sportfreunde Königshardt starteten mit einem Unentscheiden in die Restserie der Bezirksliga Niederrhein. Verlorene Wochen der Vorbereitung müssen jetzt aufgeholt werden.

Die Sportfreunde Königshardt, auf Rang acht in der Bezirksliga Niederrhein, teilen das Leid von vielen Amateur- und Profimannschaften: Die Vorbereitung lief aufgrund der Witterungsbedingungen und personellen Engpässen eher durchwachsen.

Königshardt-Trainer Norman Seitz führt aus: "Physisch war der Kader nie auf einer Höhe, da ist es schwierig, Abläufe einzustudieren. Deswegen müssen wir Teile der Vorbereitung mit in die Saison nehmen."

Genau diese hat bereits wieder Fahrt aufgenommen. Zum Restrunden-Auftakt empfingen die Sportfreunde den MTV Union Hamborn am Pfälzer Graben. Mit Philipp Klempel mussten die Sportfreunde krankheitsbedingt auf ihren Top-Torschützen (zwölf Treffer) verzichten.

In einer „wilden Partie“, wie Königshardt-Trainer Norman Seitz berichtet, schien sein Team den 1:0-Sieg knapp ins Ziel zu bringen. Doch durch eine Ecke in der 95. Minute gaben die Sportfreunde die drei Punkte noch aus der Hand und mussten die Punkteteilung hinnehmen.

„Insgesamt war es eine Begegnung, in der kein Team die Kontrolle über das Spiel hatte. Wir haben in der zweiten Hälfte offensiv Akzente gesetzt, aber die Führung hat uns keine Ruhe eingebracht“, schildert Seitz den Spielverlauf. Somit sei der Ausgleich für den Tabellenfünfzehnten in der letzten Minute auch nicht unverdient, wie Seitz gesteht.

Viele Möglichkeiten, die verlorenen Vorbereitungswochen nachzuholen, gibt es aber nicht. Am Sonntag (25. Februar) geht es zur SV Fortuna Bottrop, die mit zwölf Punkten nur zwei Zähler vom direkten Abstiegsplatz entfernt stehen.

Seitz erwartet eine ähnlich schwere Partie wie gegen den MTV: „Ich glaube sogar, dass das Spiel einen Tick schwieriger wird. Wir wissen, dass wir die folgenden Spiele fußballerisch nicht überzeugen werden. Es geht darum, eine maximale Bereitschaft zu zeigen. Wir müssen kämpfen und Einsatz zeigen. Wenn wir das Schaffen, können wir Punkte mitnehmen.“

Von den drei Siegen, die die Fortuna in den vergangenen 17 Partien einfahren konnte, sind alle Dreier zu Hause geholt worden. Auf der anderen Seite konnten die Sportfreunde vier von sieben Siegen auswärts einfahren.