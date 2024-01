Bezirksliga: Essener Klub verabschiedet gleich sieben Spieler - Zugänge auch fix

So langsam nimmt das Winter-Transferfenster Fahrt auf - auch in der Bezirksliga Niederrhein Staffel 6. Ein Essener Klub verabschiedete sieben Spieler.

In der Winterpause gab es bei der Turngemeinde Essen-West einige personelle Veränderungen.

Während der Verein mit den Zugängen, die schon in trockenen Tüchern sind, wartet und noch nicht veröffentlichen will, wurden gleich sieben Spieler an der Haedenkampstraße verabschiedet.

Ray Ceka, Mihajlo Davidovic, Mike Fuchs, Burak Pakdemirli, die Brüder David und Robert Pijowczyk sowie Erol Serin werden nicht mehr für die Mannschaft von Trainer Dietmar "Didi" Krause auflaufen.

26 Punkte nach 18 Spielen und zwölf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze: so sieht die sportliche Lage bei der Tgd. aus.

Coach Krause ist zufrieden: "Wir sind gut in die Saison gestartet und haben bis dato auch genug Punkte geholt. Aber ich finde, dass wir fünf bis acht Zählern hinterherlaufen. Da wäre einiges mehr drin gewesen. Schade. In Spielen wie zuletzt gegen Mülheim, Genc Osman oder auch Vogelheim hätten wir Siege holen können. Aber leider wurde der Aufwand nicht belohnt. Aber ich weiß auch, dass wir in anderen Begegnungen wiederum auch das Glück auf unserer Seite hatten. In einer Saison gleicht sich immer alles aus. Wir sind auf jeden Fall zufrieden."

Guter Start in die Essener Hallenstadtmeisterschaft: TGD – SG Altenessen 3:2 Torschützen: Faruk Kuduzovic, Lars Anhalt, Özgür Akcapinar TGD – Teutonia Überruhr 6:2 Torschützen: Özgür Akcapinar (2), Özkan Akcapinar, Faruk Kuduzovic, Dino Zuhric und Eigentor TGD – SuS Niederbonsfeld 3:2 Tore: Faruk Kuduzovic, Lukas Manis, Ilias El Quriachi Kader: Weiter geht es für die Turngemeinde in der Zwischenrunde am kommenden Sonntag, den 14. Januar (ab 11 Uhr) ab 11 Uhr in der Gruppe 5.

Das Ziel für das Jahr 2024 ist auch klar formuliert. Krause: das Ziel für das Jahr 2024: "Wir wollen schnell den Klassenerhalt sichern und dann mit unserem Sportchef Dennis Discher, der hervorragende Arbeit leistet, gezielt am zukünftigen Kader arbeiten. Wir haben immer wieder gute Jungs im Probetraining. Viele kommen von der Universität Duisburg-Essen. Da kommen dann Spieler nach Essen zum Studium und wollen kicken. Wir haben Glück, dass unsere Anlage so günstig und in Uni-Nähe liegt. Da kommen immer wieder kleine Juwele zum Training."

Und in den nächsten Tagen sollen dann auch die fixen Zugänge präsentiert werden - vielleicht auch Studenten von der Universität Duisburg-Essen.