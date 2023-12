Mülheim: Nach Mintard und Speldorf - auch dieser Bezirksligist mit neuem Trainer

Was ist denn nur im Mülheimer Amateurfußball los? Binnen weniger Tage hat der dritte Mülheimer Klub einen Trainerwechsel bekanntgegeben.

Erst die Landesligisten Blau-Weiß Mintard, dann der VfB Speldorf - und nun Bezirksligist SV Rot-Weiß Mülheim: Alle drei Vereine gehen mit einem neuen Trainer ins Jahr 2024.

Während in Mintard niemand geringeres als Ex-Nationalspieler David Odonkor übernimmt und in Speldorf Julien Schneider zurückkehren soll, wird Daniel Autieri alles versuchen, um Rot-Weiß Mülheim in der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein zu halten. Autieri ersetzt Thomas Cvetkovic auf der Trainer-Position.

Nach dieser Personalentscheidung schmiss der Sportchef hin. Thorsten Ketzer erklärte mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt. Sein Abschied war ursprünglich für Sommer 2024 geplant. Der erste Vorsitzende des Vereins, Gabriel Jungnickel, übernimmt kommissarisch.

"Durch die Personalwechsel erhofft sich der Vorstand positive Signale im internen sowie externen Umfeld des Vereins. Wir möchten uns ausdrücklich bei Thomas und Thorsten für ihren Einsatz und die harte Arbeit der vergangenen Jahre für unseren Verein bedanken. Beiden wünschen wir nur das Beste für ihre persönliche und sportliche Zukunft", heißt es von Seiten der Mülheimer in einer Pressemitteilung.

Gegenüber RevierSport äußerte sich Autieri, der einen Sieben-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer aufholen muss, zu seiner neuen Herausforderung. Er war in dieser Saison schon für Liga-Konkurrenz Mülheimer SV 07 tätig und wurde Anfang November 2023 von seinen Aufgaben entbunden.

Autieri, der bis zum 30. Juni 2025 unterschrieb, sagte zu RS: "Ja, ich bin wieder voller Tatendrang und freue mich sehr. Eigentlich wollte ich eine Pause machen, aber wenn dieser Verein ruft, dann muss ich einfach helfen. Ich bin Rot-Weißer und war dort als Spieler viele Jahre aktiv. Wir werden alles dafür tun, um den Klassenerhalt zu schaffen. Die Spieler müssen wieder Spaß am Fußball haben. Das gilt es für mich in der Wintervorbereitung hinzubekommen. Vielleicht können wir auch noch einige Zugänge präsentieren und uns verstärken."

Mit dem 40-jährigen Oktay Cinar (Ziel unbekannt) steht auch der erste Abgang fest. Ebenfalls ist mit Giulian Boka (SG Schönebeck II) der erste Neue bekannt.