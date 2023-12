SV Genc Osman: Bezirksliga-Tabellenführer präsentiert zwei Zugänge und ein Trainingslager

Borussia Dortmund II 19:00 SC Preußen Münster 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der SV Genc Osman Duisburg führt die Tabelle in der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein an. Der Landesliga-Absteiger ist voll auf Kurs Wiederaufstieg.

18 Spiele, 15 Siege, ein Remis zwei Niederlagen: Der SV Genc Osman Duisburg spielt eine überragende Runde und steht mit 46 Punkten an der Tabellenspitze. Nur Blau-Gelb Überruhr (44 Zähler) kann mit dem Landesliga-Absteiger, der unbedingt wieder in die 6. Liga will, Schritt halten. Yalcin Nezir über... ... die abgelaufene Hinrunde des SV Genc Osman Duisburg: "Diese bewerte ich durchweg positiv. Nach dem Abstieg wusste niemand so recht im Verein, wohin unser Weg führen wird. Wir haben einen großen Umbruch vollzogen und die neue Mannschaft musste sich erst einmal finden. Das war schon so ein bisschen die Katze im Sack. Aber daraus ist sehr schnell eine starke Gemeinschaft, eine Einheit geworden. Das freut uns natürlich, dass das alles so gut geklappt hat." ... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Ich kann es nur allgemein zusammenfassen und sagen, dass ich gesehen habe, dass die Mannschaft mehr als Bezirksliga kann. Wir könnten jetzt schon Landesliga spielen. Und das ist einfach schön zu sehen. Aber, Moment: Als wir vor wenigen Wochen in der letzten Sekunde gegen Vogelheim das 1:1 kassiert und dann in der Nachspielzeit noch das 2:1 geschossen haben, war das natürlich der Hammer. Das war dann der schönste Moment der bisherigen Saison." Mit Sandro Garcia vom Mülheimer SV haben wir einen sehr guten Spieler für das Mittelfeld geholt. Hakan Yildirim vom TuS Asterlagen wechselt auch zu uns. Er wird mit seinen 35 Jahren der große Bruder für die Mannschaft sein. Yalcin Nezir ... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Das war gegen SuS Haarzopf, als wir in der letzten Sekunde einen Foulelfmeter gegen uns gepfiffen bekommen haben und das Spiel noch 1:1-Remis endete." ... die Ziele für das Jahr 2024: "Wir wollen aufsteigen, das ist das klare Ziel! Am 11. Januar starten wir mit der Vorbereitung und werden an einem Wochenende auch ein Trainingslager absolvieren. Das findet bei uns auf der Anlage statt. Wir haben dafür die Möglichkeiten. Mit Sandro Garcia vom Mülheimer SV haben wir einen sehr guten Spieler für das Mittelfeld geholt. Hakan Yildirim vom TuS Asterlagen wechselt auch zu uns. Er wird mit seinen 35 Jahren der große Bruder für die Mannschaft sein."

