Bezirksliga: Nach "perfekter Hinserie" - Ist die makellose Saison beim FC Marl in Sicht?

In der Bezirksliga kann sie keiner stoppen: Der FC Marl steuert in Lichtgeschwindigkeit auf den Landesligaaufstieg zu. Ist sogar die absolut perfekte Saison möglich?

Die Staffel 9 der Bezirksliga Westfalen hat ihren eigenen Achilles - nur eben ohne die verwundbare Ferse. Der FC Marl ist nach 15 Partien noch ungeschlagen. Obendrein ging der Klub in allen Spielen als Sieger vom Feld. Vergeblich war der neutrale Zuschauer der Liga auf der Suche nach einem möglichen David für den Goliath aus Marl.

Mit dem Sieg gegen den SV Zweckel hat Marl den perfekten Jahresabschluss eingetütet und kann in aller Seelenruhe das Fest unterm Weihnachtsbaum genießen. Daher ist es auch kein Wunder, dass der Erfolgscoach Thomas Falkowski mit einem positiven Resümee aus der Hinrunde gehen kann: "Wenn ich mir hier hinstellen würde und anfange über irgendetwas zu meckern, da würden mich alle für verrückt erklären - zurecht. Wir sind Feld-Meister geworden, haben eine perfekte Hinserie gespielt und einen klasse Teamspirit an den Tag gelegt. Mehr geht nicht."

Wir wissen auch, dass jeder der Erste sein will, der uns Punkte abknöpft. Daher müssen wir weiterhin in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen. Thomas Falkowski

Vielleicht schwirrt in den Köpfen des Trainers und der Mannschaft sogar schon der Gedanke der perfekten Saison - sprich ohne Punktverlust durch die Saison zu kommen. Das wäre eine Sensation. Ist das mit der Truppe im Bereich des Möglichen?

"Ich weiß gerade gar nicht, ob es das überhaupt schonmal gegeben hat. Ich kann nur sagen, dass wir darüber gar nicht nachdenken. Wir schauen von Spiel zu Spiel und genießen aktuell einfach unser Momentum. Wir wissen auch, dass jeder der Erste sein will, der uns Punkte abknöpft. Daher müssen wir weiterhin in jeder Partie an unsere Leistungsgrenze gehen. Wenn es drei Spieltage vor Schluss so aussehen würde, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich geantwortet, dass wir das auch hinkriegen wollen. Wir sind gut damit beraten, nicht in einen Größenwahn zu verfallen", erklärt Falkowski.

Auf jeden Fall wird der Winter erstmal ordentlich genutzt in Marl. Der Testspielplan verspricht einige hochklassige Duelle gegen Mannschaften aus höheren Gefilden. Es geht gegen Wattenscheid 09 (Oberliga), Horsthausen (Westfalenliga), YEG Hassel (Landesliga) und die Bezirksliga-Spitzenmannschaften SC Reken sowie SF Meerfeld.

Worum sich der Verein definitiv nicht kümmern muss, das sind Neuzugänge. In Marl funktioniert das Zahnrad offensichtlich wie aus einem Guss. Falkowski sieht zurecht keinen Grund für Veränderungen: "Nein, Transfers sind überhaupt nicht geplant. Es kann immer sein, dass wir einen jungen Perspektivspieler ranholen, aber sonst gibt es nunmal absolut keinen Anlass aktiv zu werden. Es hat mich auch niemand bisher aus meiner Mannschaft angesprochen, dass er gehen will. Das macht uns die Entscheidung deutlich einfacher."