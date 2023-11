In der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein kam es am vergangenen Sonntag zu einem Essener Duell. Das Spiel konnte nicht zu Ende ausgetragen werden.

Blau-Gelb Überruhr empfing am Sonntag, 12. November 2023, Tusem Essen zum Spitzenspiel in der Bezirksliga Staffel 6 am Niederrhein. 150 Zuschauer waren an die Bezirksportanlage in Überruhr gepilgert. Und die Amateurfußballfans wurden enttäuscht. Denn kurz nach der Halbzeit des Spiels, das um 16 Uhr angepfiffen wurde, ging nichts mehr. Das Flutlicht streikte. Dem Schiedsrichter blieb keine andere Möglichkeit als das Essener Bezirksligaderby abzubrechen. "Es ist nicht gelungen, das Flutlicht wieder ans Laufen zu bekommen", erklärte Trainer Murat Aksoy gegenüber dem Portal "Fupa". Aksoy, dessen Mannschaft nach einem Treffer von Ahmet Kizilisik (6.) in Führung lag, wollte auf dem zweiten Platz auf der Anlage fortsetzen. "Das wäre kein Problem gewesen, da wäre nicht einmal eine Minute vergangen, und es hätte weitergehen können. Aber dann hat der Schiedsrichter uns gesagt, dass es von den Statuten aus nicht gestattet ist, ein auf einem Platz begonnenes Spiel auf einem anderen Spielfeld fortzusetzen", schildert Aksoy weiter. Doppelt bitter für Überruhr: Denn nach den Statuten muss das Spiel bei einer Wiederholung von neu gestartet werden - heißt: 0:0. "Wir waren klar die bessere Mannschaft, hatten einige Chancen, das Ergebnis auszubauen", ärgerte sich Akosy. Blau-Gelb Überruhr verlor durch den Flutlicht-Abbruch auch die Tabellenführung. Nutznießer war Verfolger SV Genc Osman Duisburg. Der ehemalige Landesligist gewann seinerseits das Stadtderby beim Duisburger SV 1900 mit 4:1. Genc Osman ist nun punktgleich mit Überruhr, hat aber das bessere Torverhältnis. Blau-Gelb muss indes das Nachholspiel, das noch nicht neu terminiert wurde, gegen Tusem Essen gewinnen, um wieder vom Platz von der Sonne zu grüßen. Tusem liegt auf Platz drei. Bei 13 Spielen, einer Begegnung weniger als der Tabellenführer, liegt das Team von Carsten Isenberg acht Punkte hinter dem SV Genc Osman Duisburg.

