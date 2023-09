Bezirksliga: Aus Angst - Kevelaer sagt Partie beim TuS Asterlagen ab

Fußball-Bezirksligist Kevelaerer SV wird Freitag beim TuS Asterlagen nicht antreten. Grund: Der Spielabbruch vom Sonntag mit Zuschauerbeteiligung.

In der Fußball-Bezirksliga standen für Freitagabend gleich vier Partien im Spielplan. Doch der TuS Asterlagen muss auf seine Heimpartie verzichten. Grund: Der Kevelaerer SV mag an der Essenberger Straße aufgrund des Spielabbruchs der Partie gegen den TSV Wachtendonk-Wankum (1:1) am vergangenen Sonntag nicht antreten. Ein Asterlager Zuschauer hatte einen Gästespieler angegangen, daraufhin wollte der TSV nicht mehr weiterspielen.

Die ganze Geschichte lesen Sie bei der NRZ