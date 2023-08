VfB Bottrop: Drei Spiele, drei Siege, 16:0 Tore! Nun kommt noch ein Ex-Oberligaspieler

Der VfB Bottrop ist nach dem Abstieg in die Bezirksliga hervorragend in die neue Saison gestartet - und: Der Trainer bekommt noch zwei Verstärkungen.

Drei Spiele, drei Siege, 16:0 Tore! Besser konnte der VfB Bottrop in die Saison 2023/2024 kaum starten.

Der Landesliga-Absteiger ist in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein neben Rheinland Hamborn und SuS 09 Dinslaken nur eine von drei Mannschaften, die noch eine blütenweiße Weste besitzen.

"Wir haben einen breiten und starken Kader. Aber ich möchte auch Bescheidenheit vorleben. Wenn wir nach 30 Spielen diese Ausbeute vorweisen können, dann sprechen wir uns gerne noch einmal. Jetzt ist es aber viel zu früh, um irgendetwas in irgendeine Richtung zu sagen. Wir bleiben demütig und wollen weiter von Spiel zu Spiel Spaß und Erfolg haben", sagt Can Ucar gegenüber RevierSport.

Ab sofort kann der Trainer des VfB Bottrop auch auf zwei neue Spieler zurückgreifen. Denn Olcay Yilmaz (Lüner SV) und Yusuf Allouche (Essener SG 99-06) wechseln ins Jahnstadion.

"Olcay Yilmaz ist ein Bottroper Junge, den wir schon im vergangenen Sommer haben wollten. Jetzt hat die Verpflichtung geklappt. Er ist ein Flügelspieler, der dribbelstark und ballsicher ist. Er wird unseren Kader auf jeden Fall bereichern", freut sich Ucar.

Und Allouche? Ucars Antwort: "Ich glaube, dass Yusuf jeder kennt, der sich mit der hiesigen Amateurfußballszene beschäftigt. Er ist ein toller Stürmer, der eigentlich kürzer treten wollte. Aber nun hat ihn wieder der Ehrgeiz gepackt. An ihm waren jetzt viele Klubs dran. Wir freuen uns aber, dass ein Sponsor von uns ihn sehr gut kennt und vom VfB Bottrop überzeugen konnte."

Allouche, der zuletzt beim SC 1920 Oberhausen in der Bezirksliga spielte und von diversen Ober- sowie Landesligisten umworben wurde, wechselte zu Beginn des Sommers 2023 an die Essener Dinnendahlstraße 25a zur ESG in die Kreisliga A. "Es freut uns sehr, dass wir Yusuf von unseren Plänen überzeugen konnten. Das war ein Gemeinschaftswerk von vielen Personen. Hier ist auch unser Sportchef Thomas Rausch zu erwähnen. Thomas hat bei der Verpflichtung sehr geholfen", erklärte Ibrahim Ramadan, Trainer der ESG, noch Ende Juni gegenüber RevierSport.

Nur zwei Monate später verlässt der 28-jährige Stürmer, der bei Bayer Leverkusen und Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde und einst für den SV Hönnepel-Niedermörmter auch 15 Oberligaspiele bestritt, den Essener A-Ligisten und wechselt zum Bezirksliga-Tabellenführer VfB Bottrop.