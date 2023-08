Am Freitag wird der zweite Bezirksliga-Spieltag mit dem Duell zwischen der TGD Essen-West und dem SV Burgaltendorf eröffnet. Wir haben mit Arndt Krosch gesprochen.

In den späten 1990er und frühen 2000er-Jahren war die TGD Essen-West ein großer Name im Essener Amateurfußball und gehörte jahrelang zum festen Bestandteil in der Landesliga. Doch in der jüngeren Vergangenheit stürzte die Turngemeinde immer mehr ab und wurde in der Saison 2018/19 sogar fast bis in die Kreisliga B durchgereicht.

Mittlerweile gibt es aber wieder deutlich bessere Zeiten rund um die Haedenkampstraße. In diesem Sommer feierte der einstige Landesligist den Aufstieg in die Bezirksliga. Zuletzt war die TGD 2013/14 in dieser Spielklasse vertreten.

Die Mission Klassenerhalt begann für die Westler am ersten Spieltag mit einem respektablen 2:2-Remis beim letztjährigen Vizemeister Duisburg 08. Der 1. Vorsitzende Arndt Krosch, der bereits von 1999 bis 2007 für den Verein aktiv war, zeigt sich rückblickend zufrieden mit dem Auftakt:

"Das erste Spiel war schon besonders für die Mannschaft und den Verein nach so vielen Jahren in der Kreisliga. Man weiß auch am Anfang einer Saison nicht, wo man steht. Am Ende des Spiels war das Trainerteam sich einig, dass das Unentschieden in Duisburg ein leistungsgerechtes Ergebnis war. Die Mannschaft hat eine gute Moral bewiesen."

Am kommenden Freitag (18. August, 19.30 Uhr) steht für die TGD dann das erste Bezirksliga-Heimspiel seit über neun Jahren auf dem Programm, wenn der SV Burgaltendorf an der Haedenkampstraße gastiert. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei Krosch:

"Ja, das stimmt. Es ist unser erstes Bezirksliga-Heimspiel seit neun Jahren. Wir freuen uns riesig auf das Spiel – und dann noch an einem Freitagabend unter Flutlicht. Also alle unsere Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Wir würden uns freuen, wenn viele Fußballfreunde am Freitag den Weg zur Haedenkampstraße finden."

Mit dem SV Burgaltendorf hat die TGD Essen-West für dieses besondere Spiel direkt einen hochkarätigen Gegner erwischt. Der SVA gehört zu den Aufstiegsaspiranten und hat viele erfahrene Spieler im Kader.

"Es kommt ein absoluter Top-Favorit auf uns zu und wir können uns sofort mit einer Mannschaft messen, die sich große Ziele setzt. Wir wollen uns der Herausforderung natürlich stellen. Unser Trainer wird mit Sicherheit die richtigen Worte finden, um die Mannschaft taktisch und spielerisch auf den Gegner einzustellen. Sollte das alles nicht reichen, bleiben ja noch alt bewährte Tugenden wie rennen und kämpfen. Ich hoffe, es wird ein tolles Spiel. Wir freuen uns riesig auf solche Momente im Verein", blickt der 57-jährige Krosch voraus.