VfB Speldorf: Drei weitere Neuzugänge - einer bringt Regionalliga-Erfahrung mit

Nach dem Aufstieg in die Landesliga läuft die Kaderplanung beim VfB Speldorf. Drei weitere Neuzugänge stehen fest.

Auf dem Transfermarkt musste der VfB Speldorf kürzlich einen Rückschlag verkraften. Calvin Küper, immerhin Top-Torjäger des Oberligisten Spvg. Schonnebeck, zog seine Zusage zurück - der als Coup gefeierte Wechsel platzte.

Dafür konnten die Mülheimer, die in der abgelaufenen Saison den Wiederaufstieg in die Landesliga feierten, nun Vollzug bei drei weiteren Spielern melden. In den vergangenen Tagen verkündeten sie die Neuzugänge acht bis zehn.

Einer von ihnen bringt gar Viertliga-Erfahrung mit nach Speldorf. Es handelt sich um Kian Licina, wie RS schon vor einigen Tagen angekündigt hatte. Der 20-Jährige lief in der Hinrunde der Vorsaison für die SG Wattenscheid viermal in der Regionalliga West auf. Er war aus der Jugend von Rot-Weiß Oberhausen zur SGW gewechselt. Nach einem halben Jahr zog der Defensivspieler zum Westfalen-Oberligisten ASC Dortmund weiter - und nun kommt er zum VfB.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und will nach der letzten Saison richtig Fuß fassen und spielen. Ich will mich hier weiter entwickeln, zeigen was ich kann und mit dem Verein eine gute Rolle in der Liga spielen, um so hoch wie es geht oben mitzuspielen", zitiert der Verein Licina zu seinem Wechsel.

Mit Noah Devran Andich Abdeslam kommt ein weiterer Youngster zum Traditionsverein. Der 19-Jährige sammelte letzte Saison 23 Oberliga-Einsätze für den SV Sonsbeck und setzt seine Laufbahn eine Spielklasse tiefer fort. "Ich kann’s kaum abwarten, dass die neue Saison beginnt. Der Verein hat mich in allen Hinsichten komplett überzeugt", sagt der junge Mittelfeldmann.

Derweil will der erst 18 Jahre alte Jesse Arthur in Speldorf seine ersten Schritte im Seniorenbereich gehen. Er spielte zuletzt in der U19-Niederrheinliga für den VfB Homberg. "Ich bin bereits heiß auf die kommende Saison und möchte den Verein und die Fans mit meiner Spielweise und meinen Toren begeistern", sagt der Offensivspieler, den die Speldofer schon länger auf dem Zettel hatten.

VfB Speldorf: Zehn Neuzugänge fix

Noah Devran Andich Abdeslam (SV Sonsbeck), Jesse Arthur (VfB Homberg U19), Kian Licina (ASC Dortmund) Leon Ossmann (BG Überruhr), Maxwell Bimpeh (TuRU Düsseldorf), Noah Jecksties (Ratingen 04/19), Carl Paul (Spvg. Schonnebeck U19), Arman Corbo (Mülheimer FC), Fabio Theisen (Arminia Klosterhardt U19), Princely Ngangjoh (DSV U19)