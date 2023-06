Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr wurde Zweiter und will in der nächsten Saison aufsteigen. Für diese Mission wurde ein neuer Torwart verpflichtet.

Nur knapp verpasste Blau-Gelb Überruhr den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga. Obwohl der Bezirksligist die letzten fünf Liga-Spiele allesamt gewinnen konnte und in 30 Partien starke 72 Punkte sammelte, hatte BGÜ am Ende das Nachsehen gegenüber der SG Schönebeck. Zwei Zähler fehlten zur Meisterschaft.

In der kommenden Saison soll dann der nächste Landesliga-Anlauf gestartet werden. Der Klub aus dem Essener Süden ist sehr ambitioniert und möchte unbedingt aufsteigen – auch wenn die Konkurrenz gut ist. Für dieses Vorhaben hat Trainer Murat Aksoy bereits vier Transfers offiziell verkündet: Gian-Luca Bühring (VfB Hilden), Marouan Raouah (1. FC Wülfrath), Leonard Kastrati (SSVg Velbert) und Ramon Sauret-Kranz (TuS Hattingen) wechseln zum Bezirksliga-Vizemeister.

Doch damit nicht genug. Wie RevierSport erfuhr, hat sich Überruhr zudem mit einem Torwart aus der Oberliga Niederrhein verstärkt. Vom Absteiger FSV Duisburg kommt Atilla Yildiz.

Der 23-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Oberliga-Saison elf Spiele und etablierte sich in der Rückrunde als Nummer eins. Auch für die Spielvereinigung Schonnebeck und den FC Kray sammelte Yildiz schon Erfahrungen in der fünfthöchsten Spielklasse.

Von Atilla erhoffe ich mir, dass er viel kommuniziert und seine Erfahrung aus der Oberliga zeigt. Er ist sehr stark auf der Linie, fußballerisch sehr gut und hat auch bei Flanken eine super Präsenz. Wir wollen aufsteigen und er ist von unserem Projekt überzeugt. Murat Aksoy.

Auf RS-Nachfrage bestätigte Aksoy den Transfer des 1,85-Meter großen Torhüters, der in der Jugend für Rot-Weiß Oberhausen und die SG Wattenscheid 09 spielte: "Weil uns Leon Ossmann verlässt, haben wir uns dazu entschieden, mit Atilla einen qualitativ sehr guten Torwart zu holen. Von Atilla erhoffe ich mir, dass er viel kommuniziert und seine Erfahrung aus der Oberliga zeigt. Er ist sehr stark auf der Linie, fußballerisch sehr gut und hat auch bei Flanken eine super Präsenz. Wir wollen aufsteigen und er ist von unserem Projekt überzeugt. Ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat. Attila soll sich mit Mika Mrstik, der im Winter von der SSVg Velbert II zu uns kam und sich toll entwickelt hat, einen offenen Zweikampf liefern. Ich bin von beiden Torhütern total überzeugt."

Als dritten Torwart verpflichtete der 35-jährige Aksoy noch ein junges Talent: Umut Yagcioglu stößt von der U19 des SC Velbert zum ambitionierten Essener Bezirksligisten und soll den Konkurrenzkampf weiter anheizen.