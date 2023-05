SG Schönebeck: Zwei neue Keeper, einer kommt von Schwarz-Weiß Essen

Die SG Schönebeck hat ihr Torhüter-Trio für die kommende Saison komplett. Ein Schlussmann kommt vom ETB Schwarz-Weiß Essen.

Mit einem Sieg beim SV Rhenania Bottrop (Sonntag, 4. Juni, 15.15 Uhr) will die SG Schönebeck den Landesliga-Aufstieg perfekt machen. Sogar ein Remis würde der SGS langen, da sie gegenüber Verfolger Blau-Gelb Überruhr einen zwei Punkte-Vorsprung und ein um 13 Treffer besseres Torverhältnis besitzt.

Ob die Schönebecker am Ende in der Bezirksliga bleiben oder in die Landesliga aufsteigen: Fest steht, dass sie ihr Torhüter-Trio für die Saison 2023/2024 komplettiert haben. Leon Nevian (VfB Speldorf) und Leon Krasniqi (ETB SW Essen U19) komplettieren in der neuen Spielzeit das Torhütertrio um Marvin Hartelt.

"Als klar war, dass Marcel Ptach zur kommenden Saison in den Trainerstab wechselt, mussten wir im Torhüterbereich reagieren", sagt Tim Lausch, Torwart-Trainer im Team von Chefcoach Olaf Rehmann.

"Leon Nevian kenne ich noch aus meiner Zeit in Speldorf. Er ist sehr stark auf der Linie, sehr gut am Ball und organisiert seine Abwehr lautstark. Er ist ein Torwart, der sehr gut in unser Team passt. Leon Krasniqi kommt aus der U19 des ETB und will seine ersten Schritte im Seniorenbereiche machen. Er ist der 'längste' unserer Torhüter und hat seine Stärken besonders in der Strafraumbeherrschung, ist ebenfalls ein sehr guter Fußballer und hat hervorragende Reflexe. Das neue Torwarttrainerteam freut sich also auf drei junge Torhüter, die alle über viel Qualität verfügen", freut sich Rehmann auf die Verstärkungen für den SGS-Kasten.

Vor den Verpflichtungen von Nevian und Krasniqi hatten die Schönebecker bereits mit Eliah Immel (VfB Speldorf U19), Avni Yirmibes (DJK Sportfreunde Katernberg), Abdelmalik El Ouriachi (SuS Haarzopf) und Alharth Aljassem (SpVgg. Steele 03/09) vier neue Spieler offiziell vorgestellt.

Zudem übernimmt zur kommenden Saison mit Sven Tappeser (zuletzt Trainer bei Blau-Weiß Fuhlenbrock) und dem erfahrenen Kurt Nauroschat eine Doppelspitze die sportliche Leitung an der Schönebecker Ardelhütte.