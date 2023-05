Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr kämpft um die Meisterschaft. Für die kommende Saison hat Coach Murat Aksoy den ersten dicken Fisch an Land gezogen.

Blau-Gelb Überruhr befindet sich mitten in der heißen und alles entscheidenden Saisonphase. Nach 26 Partien rangiert der Bezirksligist auf dem zweiten Tabellenplatz und liegt nur zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter SG Schönebeck zurück.

Der direkte Wiederaufstieg in die Landesliga ist alles andere als unrealistisch. In den verbleibenden vier Partien kommt es für die Spitzengruppe, zu der neben Schönebeck und Überruhr auch Vogelheim (60), Burgaltendorf (58) und Katernberg (58) zählen, auf die besseren Nerven an.

Unabhängig vom Ausgang der Saison hat der Bezirksligist aus Überruhr jedoch bereits den ersten Transfer unter Dach und Fach gebracht – und diese Verpflichtung hat es definitiv in sich.

Wie RevierSport erfuhr, wechselt Gian-Luca Bühring vom Oberliga Spitzenteam VfB Hilden zur Spielzeit 2023/24 in den Essener Süden. BGÜ-Trainer Murat Aksoy, der diesen Deal einfädelte, bestätigte den Transfer auf Nachfrage.

"Ja, es stimmt, dass wir Gian-Luca verpflichten konnten. Wir freuen uns extrem, dass uns das gelungen ist. Er ist erst 21 Jahre alt, aber hat trotzdem schon einige Oberliga-Partien absolviert. Gian-Luca ist ein sehr flexibler Spieler in der Offensive. Egal, ob als Linksaußen, Rechtsaußen, auf der Zehn oder im Sturm – er kann überall spielen. Mit ihm verpflichten wir einen schnellen, beidfüßigen und torgefährlichen Offensivspieler. Er hat eine unfassbare Qualität und glücklicherweise für beide Ligen zugesagt."

In der laufenden Oberliga-Saison absolvierte Bühring für Hilden 24 Einsätze (ein Tor, vier Vorlagen) und stand beim Tabellenzweiten 13 Mal in der Startelf. Erst im Sommer 2022 wechselte der 21-Jährige vom SC Velbert nach Hilden.

Insgesamt kommt der Angreifer auf 65 Spiele in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Dabei erzielte er zehn Tore und gab elf Assists. Zeitnah wird Gian-Luca Bühring dann seine Schuhe in Essen schnüren. Offen ist nur, ob in der Landesliga oder Bezirksliga…