SV Burgaltendorf: Bei RWE und RWO ausgebildet - nächster Neuzugang fix

Der SV Burgaltendorf macht auf dem Transfermarkt weiter Dampf. Ein aktueller U19-Spieler wurde nun an der Windmühle vorgestellt.

Der Essener Bezirksligist SV Burgaltendorf hat Dylan Grün aus der U19 der Spielvereinigung Schonnebeck verpflichtet.

Der gelernte Innenverteidiger ist 1,91 Meter groß, Linksfuß und soll der Burgaltendorfer Abwehr die nötige Stabilität geben.

"Dylan hat sich vor über einem Jahr schwer am Knie verletzt. Ansonsten wäre er sicherlich auch ein Kandidat für die Oberligamannschaft der Schonnebecker gewesen. Jetzt ist Dylan wieder einsatzbereit und freut sich auf seine neue Aufgabe beim SVA. Wir freuen uns, dass das geklappt hat", sagt Burgaltendorfs Sportchef Jörg Oswald.

Er ergänzt: "Wir werden Dylan die nötige Zeit geben, um wieder richtig fit zu werden. Er ist ein Talent und passt auch charakterlich zu uns."

Wir wollen in die Landesliga aufsteigen. Wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten. Dafür stellen wir einen ordentlichen Kader zusammen Jörg Oswald

Vor seinem Wechsel nach Schonnebeck durchlief Grün die Nachwuchsmannschaften von Rot-Weiss Essen (bis zur U13), Schwarz-Weiß Essen (U13 und U14) und Rot-Weiß Oberhausen (U15 bis U19). Aktuell kämpft er mit Schonnebeck um den Aufstieg in die U19-Bundesliga West.

Zuvor hatten die Burgaltendorfer schon Spieler wie Patrizio Benvenuti, Kai Hoffmann (ESC Preußen Essen) oder auch Georgios Ketsatis (SpVg Schonnebeck) gesichert.

Die Mannschaft von Trainer Sascha Hense liegt in der laufenden Saison auf Platz vier und hat neun Spieltage vor Schluss acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SG Schönebeck. Zur Erinnerung: Nur der Tabellen-Erste steigt in die Landesliga auf.

