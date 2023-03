Bezirksliga: Der "Schnapper" verlässt Katernberg und schließt sich Liga-Konkurrent an

Er ist im Essener Amateurfußball eine Torwart-Trainer-Ikone. Nun wechselt der "Schnapper" innerhalb der Bezirksliga.

Markus Schmidt, besser bekannt im Essener Amateurfußball als der "Schnapper" nimmt ab dem 1. Juli 2023 eine neue Herausforderung an.

Für die kommende Saison hat der SV Burgaltendorf mit dem "Schnapper" einen neuen Torwarttrainer verpflichtet. Der ehemalige Schlussmann der der Sportfreunde Altenessen, Sportfreunde Katernberg und SC Frintrop wird in der kommenden Spielzeit 2023/2024 für die Torhüter des SV Burgaltendorf sein. Für Schmidt wird es die erste Station im Essener Süden sein.

Nach seiner aktiven Zeit als Spieler, ist Schmidt ins Trainergeschäft eingestiegen und war Co- und Torwarttrainer bei der DJK Sportfreunde Katernberg. Eine Anekdote aus dem Nähkästchen: Im Jahr 2016 bei der Essener Hallenwinterrunde zog Schmidt im Alter von 46 Jahren nochmal für den SC Frintrop die Handschuhe an und wurde als bester Torwart des Turniers ausgezeichnet.

"Der 'Schnapper' wird unsere Torwarte weiterentwickeln. Da bin ich mir sicher. Wir freuen uns über diese Verpflichtung", sagt Jörg Oswald, Sportlicher Leiter beim Bezirksliga-Fünften der Gruppe 7 am Niederrhein.

Zur kommenden Saison will der SV Burgaltendorf um seinen Trainer Sascha Hense angreifen und zurück in die Landesliga aufsteigen. Dafür hat der Klub von der Windmühle in den vergangenen Wochen auch schon einige externe Zugänge - RevierSport berichtete - präsentiert.

"Neben dem bereits vorhandenen Kader unterstreicht der Transfer von Georgios Ketsatis, nach den Verpflichtungen von Kevin Barra, Kai Hoffmann und Patrizio Benvenuti, unsere Ziele für die kommende Saison. Weitere Neuverpflichtungen werden folgen", betonte Oswald. Jetzt kam erst einmal mit "Schnapper" Schmidt ein neuer Torwart-Trainer.