SC 1920 OB: Nur drei Mann beim Training - Für Möllmann genießt die Zweite Priorität

Der SC 1920 Oberhausen befindet sich in der Krise. Aktuell steht der Spielclub zwar noch sechs Punkte über dem Strich. Doch die Betonung liegt auf "noch".

Beim SC 1920 Oberhausen ist die Stimmung trotz eines Sechs-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nicht sonderlich gut.

Unter der Woche gab Präsident Thorsten Möllmann das Aus von Trainer Calogero Cavaleri bekannt und übernimmt interimsweise erst einmal persönlich das Ruder der Ersten Mannschaft des SC 1920. "Es gab keine Leidenschaft, kein Aufbäumen. Da stand keine Mannschaft auf dem Platz. So schlecht habe ich den SC 20 Oberhausen in den letzten 20 Jahren nicht gesehen", sagte Möllmann nach dem 1:4 gegen die Spvgg Sterkrade 06/07.

Am Sonntag (15 Uhr) geht es wieder gegen Sterkrade, diesmal den FC 72. Und eigentlich hatte Möllmann nach dem 1:4 auf eine Reaktion des Teams gehofft. Doch am Freitagabend gab er den Spielclub-Fans zu verstehen, dass sie mit einer positiven Antwort am Sonntag eher nicht rechnen sollten. Noch krasser: Möllmann appelliert an die Anhängerschaft, dass diese eher die zweite statt die erste Mannschaft am Sonntag unterstützen soll.

Möllmann spricht Klartext: "Jeder Spielclub-Sympathisant hat es verdient zu wissen, wie es momentan um unsere Erste Mannschaft steht. Die Einstellung zum Spiel passt mir einfach nicht. Ich habe so etwas noch nie erlebt, dass vor einem so wichtigen Spiel an einem Montag acht Mann und am Mittwoch drei Mann beim Training waren. Ich möchte nicht um den heißen Brei reden: So wird es natürlich ganz, ganz schwer, drei Punkte einzufahren. Ich bin maßlos enttäuscht und das haben auch unsere Zuschauer nicht verdient. Hinzu kommt, dass die Spieler, die der alte Trainer mitgebracht hat, auch nicht zum Training erschienen sind."

Anders sieht es derweil bei der Kreisliga-B-Reservemannschaft des Bezirksligisten aus. Diese sei für Möllmann aktuell "die Spielclub-Mannschaft" und hat somit auch die Fan-Unterstützung aller SC-1920-Anhänger verdient. Für Tabellenführer SC 1920 Oberhausen II steht am Sonntag (15.15 Uhr) nämlich das Spitzenspiel beim Dritten Dostlukspor Bottrop an.

Ich werde am Samstag mit einigen Jungs aus der Ersten Mannschaft sprechen und sie dann als Unterstützung für die Zweite runterschicken. Thorsten Möllmann

Möllmann betont: "Ich appelliere an jeden einzelnen 'Spielclubber', am Sonntag unsere Zweite Mannschaft beim Topspiel in Bottrop zu unterstützen. Die Jungs haben es aufgrund ihres Einsatzes mehr als verdient, den Aufstieg in die Kreisliga A zu schaffen. Darauf brennt jeder einzelne 'Spielclubber' und auch Cheftrainer Marko Schmidt. Er hat es auch verdient. Ich werde am Samstag mit einigen Jungs aus der Ersten Mannschaft sprechen und sie dann als Unterstützung für die Zweite runterschicken. Wir als Verein sind stolz auf unsere Zweite Mannschaft und die Zuschauer sollten es auch sein, daher macht euch auf den Weg nach Bottrop und peitscht die Zweite nach vorne im nächsten Schritt zum ganz großen Traum."