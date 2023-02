Die Vorfreude ist groß vor dem Bezirksliga-Topspiel zwischen DJK Sportfreunde Katernberg und dem Vogelheimer SV. Mit dabei: Torjäger Kevin Zamkiewicz.

Alle Augen der Essener Amateurfußballszene sind am Freitagabend (24. Februar, 19.30 Uhr) auf die Meerbruchstraße gerichtet. Dort findet das Bezirksliga-Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten DJK Sportfreunde Katernberg und dem Vierten Vogelheimer SV statt. Beide Mannschaften trennen nur drei Punkte – mehr Spannung geht kaum.

Eine gute Nachricht gibt es für Katernberg bereits vor dem Spiel. Denn: Kevin Zamkiewicz, Top-Torjäger der Sportfreunde, hat Grünes Licht gegeben und ist fit. Bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft – Katernberg wurde Zweiter – zog sich der 34-Jährige eine Fußverletzung zu und musste die letzten zwei Wochen des Turniers passen.

Sein Startelf-Comeback auf dem Platz feierte Zamkiewicz am vergangenen Samstag beim Testspiel gegen den Landesligisten BW Mintard (4:5). Der Stürmer spielte 60 Minuten und erzielte einen Doppelpack. "Ich bin aktuell relativ schmerzfrei unterwegs und seit rund 14 Tagen wieder im Mannschaftstraining. Für Freitag bin ich guter Dinge. Ob ich dann spiele, muss unser Trainer Sascha Fischer entscheiden. Wenn er mich fragt, dann bin ich natürlich dabei. So ein Spiel möchte man sich nicht entgehen lassen", erklärte der Routinier gegenüber RevierSport.

Nach 17 Partien liegt Katernberg vier Punkte hinter dem Spitzenreiter SG Schönebeck zurück. Der Torjäger hofft, dass er mit seiner Mannschaft gut aus den Startlöchern kommt und den Druck aufrecht erhalten kann: "Wir haben eine erfolgreiche Hinrunde gespielt, aber darauf können wir uns nicht ausruhen. Der Weg ist noch weit. Wir haben ein Ziel vor Augen und freuen uns auf den Start gegen Vogelheim. Ich erwarte ein Top-Spiel auf Augenhöhe. Es wäre natürlich super, wenn wir gewinnen könnten, aber dieses eine Spiel ist nicht ausschlaggebend für den Ausgang der Saison."

Die Jungs kennen meine Qualitäten rund um den Strafraum. Ich möchte mich aber gar nicht zu hoch hängen. Wenn ich ein Tor schieße, dann gehört das ganze Team dazu. Kevin Zamkiewicz.

Eine Sache ist klar: Mit Zamkiewicz steigen die Chancen auf einen Katernberger Sieg im Derby. Obwohl der Stürmer aufgrund einer Knieverletzung nur acht Partien absolvierte, erzielte er schon 20 Tore und führt wieder einmal die Torschützenliste der Bezirksliga an. Bereits 2021/22 holte sich der Essener mit 32 Treffern die Kanone.

"Ich habe in meiner Karriere schon viele Tore geschossen, aber noch nicht 20 in acht Spielen. Man muss einfach ehrlich sein, dass wir ein richtig gutes Team haben. Dazu habe ich meinen Julian Fischer, mit dem ich seit sechs, sieben Jahren zusammenspiele. Er spielt auf der Außenbahn den einen oder anderen Verteidiger schwindelig. Wir kennen uns in- und auswendig. Die Jungs kennen meine Qualitäten rund um den Strafraum. Ich möchte mich aber gar nicht zu hoch hängen. Wenn ich ein Tor schieße, dann gehört das ganze Team dazu", zeigt sich die Nummer neun bescheiden.