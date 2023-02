SG Schönebeck: Generalprobe gelungen - U23-Nationalspieler ist auch da

Die SG Schönebeck führt die Tabelle in ihrer Bezirksliga-Staffel an und startet am Dienstag mit einem Nachholspiel in die Rückrunde. Mit dabei wird auch ein neuer Mann sein.

Die SG Schönebeck, noch ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksliga Gruppe 7 am Niederrhein, geht mit einem neuen Spieler in die Rückrunde.

Am Dienstag (21. Februar, 19 Uhr) empfangen die Schönebecker Union Velbert zum Nachholspiel. Dann wird wahrscheinlich auch ein Winter-Zugang sein SGS-Debüt feiern.

Yi-You Wang ist der erste Taiwanese an der Ardelhütte und wird das Team in der Rückrunde als Innenverteidiger unterstützen. Der 23-jährige U23-Nationalspieler Taiwans will seine Chance in Essen nutzen und ist voller Tatendrang.

Wang sagte bei seiner Vorstellung: "Ich bin sehr froh bei der SGS zu sein. Die Mannschaft hat mich sehr freundlich aufgenommen und das Training macht sehr viel Spaß. Ich werde immer 100 Prozent auf dem Platz geben, damit wir als Team Erfolg haben. Ich freue mich, wenn ich dem Team helfen kann."

SG Schönebeck gewann durch zwei Tore von Robin Barth ihre Liga. Generalprobe beim Mülheimer SV 07. Diegewann durch zwei Tore von Robin Barth ihre Liga. Generalprobe beim Mülheimer SV 07. Olaf Rehmann: "Wir haben in einem guten Spiel sehr diszipliniert und strukturiert agiert. Der Gegner hatte über 90 Minuten kaum klare Strafraum-Situationen und wir konnten immer wieder Angriffe aufbauen und uns bis in den Stadtraum kombinieren. Die letzte Klarheit vor dem Tor hat an einigen Stellen gefehlt. Dennoch war das Spiel ein guter Abschluss der Vorbereitung, so dass wir optimistisch auf das erste Spiel am Dienstag schauen."

Trainer Olaf Rehmann meinte über seinen neuen Schützling: "Wir erwarten, dass er schnell deutsch lernt und sich an unsere Spielphilosophie gewöhnt. Er bringt auf jeden Fall ein sehr robustes und körperbetontes Spiel mit, das uns an der ein oder anderen Stelle auch Mal gefehlt hat. Wir wollen aber die Erwartungen nicht zu hoch setzen, denn die Integration von Spielern mit sprachlichen Schwierigkeiten ist immer eine Herausforderung. Wir sind selbst gespannt wie gut das der Mannschaft und uns Trainern gelingt."

Den Kontakt stellte Hugo Chen, Olafs ehemaliger Torwarttrainer aus Speldorfer Zeiten und heutiger Torwarttrainer der taiwanesischen Nationalmannschaft, her. "Hugo hat mich im Winter kontaktiert, dass Yi-You nach Deutschland kommen wird und ob er zu uns kommen kann, um eben im Training zu bleiben. Diesen Gefallen haben Michael und ich ihm gerne erfüllt", erklärte Rehmann.