Essen: Bezirksligist verpflichtet 23-maligen Oberligaspieler

Der Vogelheimer SV hat auf dem Transfermarkt zugelangt. Der Essener Bezirksligist kann einen Zugang aus Dortmund begrüßen.

Der Vogelheimer SV hat sich noch einmal für den Aufstiegskampf verstärkt.

Ab sofort wird Defensivspezialist Enes Yilmaz dem Kader von Trainer Christian Mikolajczak angehören. Yilmaz, der mit seinen 23 Jahren 23 Oberliga-Einsätze für Westfalia Herne vorzuweisen hat, spielte zuletzt für den Westfalenligisten Türkspor Dortmund und bestritt nur eine Partie für den Klub in der Hinrunde. In Essen-Vogelheim soll es für den gebürtigen Essener nun besser laufen.

"Wir freuen uns, dass wir einen Spieler mit dieser Qualität für uns gewinnen konnten und sind uns sicher, dass uns Enes menschlich wie sportlich sofort weiterbringen wird", sagt VSV-Coach Mikolajczak.

In der Rückrunde will der Ex-Profi mit seiner Mannschaft nochmal angreifen. Der Vogelheimer SV ist nah an der Spitze der Bezirksliga Gruppe 7 dran. Mit 38 Punkten aus 17 Spielen steht das Team auf dem dritten Tabellenplatz. Die SG Essen-Schönebeck liegt vier Punkte vor den Vogelheimern. Katernberg steht mit einem Spiel und drei Punkten mehr direkt vor dem Vogelheimer Sportverein.

"Ich bin mehr als zufrieden. Wir haben in den ganzen Begegnungen nur zweimal verloren. Ein Spiel wurde leider abgesagt und wird vor Beginn der Rückrunde wiederholt. Aber so wie sich das Team entwickelt und alles angenommen hat, bin ich sehr einverstanden", blickt Mikolajczak auf die Hinserie zurück.

Angesprochen auf die Ziele für die Rückrunde, die für Vogelheim am 12. Februar (15.15 Uhr) gegen Blau-Gelb Überruhr startet, sagt der 41-Jährige: "Wir wollen Schönebeck weiterhin Druck machen und auch an Katernberg dranbleiben und dann schauen wir, wer am Ende ganz oben steht. Wenn wir am Ende des Tages oben stehen und aufsteigen, nehmen wir das mit, schreiben es uns aber nicht auf die Fahne."