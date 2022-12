VfB Speldorf: Langjähriger Oberliga-Spieler wird Sportlicher Leiter

Fußball-Bezirksligist VfB Speldorf hat einen neuen Sportlichen Leiter präsentiert. Der hatte erst kürzlich seine Karriere beendet.

Nach dem Abstieg aus der Landesliga hat sich das Jahr für den VfB Speldorf noch zum Guten gewendet. Die Mülheimer haben eine starke Hinserie in der Bezirksliga gespielt. Mit neun Punkten Vorsprung stehen sie an der Tabellenspitze - alles andere als der Wiederaufstieg wäre eine große Überraschung.

Und auch abseits des Rasens macht der VfB Fortschritte. In Patrick Dertwinkel wurde ein neuer Sportliche Leiter verpflichtet. Er nimmt Anfang Januar offiziell seine Arbeit auf. Für den 29-Jährigen ist es eine neue Herausforderung. Er war in der Hinrunde noch als aktiver Spieler für Oberligist SpVg Schonnebeck im Einsatz, hatte seine Karriere erst vor einigen Wochen beendet.

Dertwinkel tritt die Nachfolge von Kevin aus der Wieschen an, der den Speldorfern treu bleibt und zum Sportvorstand aufgestiegen ist. "Es ging einfach darum, Unterstützung zu bekommen. Dadurch, dass ich auch Vorstandsarbeit leiste, war es einfach ein bisschen viel in den letzten Jahren. Du bist jeden Tag in irgendwelchen Gesprächen", sagt aus der Wieschen.

Zwei Spieler des VfB Speldorf haben bereits für die kommende Saison zugesagt: Jannis Timm und Ismail Öztürk.

Von nun an wird Dertwinkel ihm den Rücken freihalten. Der gebürtige Düsseldorfer tritt sein Amt nicht unvorbereitet an: Er absolvierte bereits Fernstudien im Fußballmanagement und im Bereich Spielanalyse und Scouting.

Zudem bringt Dertwinkel jede Menge Erfahrung aus seiner aktiven Zeit mit. Der frühere Jugendspieler von Borussia Mönchengladbach kommt unter anderem auf 183 Einsätze in der Oberliga Niederrhein (41 Tore, 41 Vorlagen) und bestritt 35 Einsätze in der Regionalliga West (vier Tore, zwei Vorlagen). Er stand bei Gladbach II, dem Malchower SV, ETB SW Essen, TuRU Düsseldorf, Jahn Hiesfeld, VfB Homberg, der SSVg Velbert und in den letzten eineinhalb Jahren in Schonnebeck unter Vertrag.

Nun schlägt Dertwinkel ein neues Kapitel auf. Beim VfB Speldorf wird er mit Trainer Julien Schneider zusammenarbeiten - sein Trauzeuge und Mitspieler aus Jugendzeiten.