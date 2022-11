Bezirksliga: Lotto-Millionär steigt bei Dortmunder Klub ein

Große Freude bei einem Dortmunder Bezirksligisten. Der Achtligist kann sich in Zukunft über die finanzielle Unterstützung eines Lotto-Millionärs freuen.

Für den FC Roj Dortmund läuft es in der Bezirksliga Staffel 8 sehr ordentlich. Nach 13 Spieltagen und 25 Punkten belegt der Klub Platz drei und steht sechs Zähler hinter Spitzenreiter FC Hannibal.

In Zukunft könnte der FC Roj noch einmal Fahrt aufnehmen und eventuell den Tabellenführer in Bredouille bringen. Denn: Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Dortmunder Achtligist im Winter auf dem Transfermarkt tätig wird.

Immerhin darf sich der Verein seit wenigen Tagen der Unterstützung von Lotto-Millionär Kürşat Yildirim alias "Chico", wie er von allen im Dortmunder Norden nur gerufen wird, sicher sein. Yildirim gewann vor wenigen Wochen zehn Millionen Euro in einem System-Schein der Lotto-Spielvariante "6 aus 49".

Der Vorstandsvorsitzende Alaattin Özdemir des Fußballvereins FC Roj gehört seit 20 Jahren zu seinen Freunden. Gegenüber dem Portal "derwesten.de" erklärt Yildirim sein Engagement, das zunächst bis zum Saisonende laufen soll, beim Dortmunder Bezirksligisten. "Aufgrund der Freundschaft konnte ich auch nicht nein sagen, als ich gefragt wurde, ob ich den Verein finanziell unterstütze."

Und wie hoch ist die Summe, die er dem FC Roj zur Verfügung stellt? "Da spricht man nicht drüber", antwortet der Lotto-Millionär. Ob er sein Engagement beim FC Roj über die Spielzeit 2022/2023 hinaus ausweiten wird, ließ Yildirim offen.

Zumindest am vergangenen Wochenende brachte der neue Roj-Gönner dem FC kein Glück. Im Verfolgerduell gegen den Tabellenfünften Blau-Weiß Alstedde unterlag der Dortmunder Klub mit 1:2. Am kommenden Wochenende (Sonntag, 4. Dezember, 15 Uhr) empfängt der FC Roj dann die U23 des ASC Dortmund. Vielleicht ist dann Edel-Fan Yildirim auch wieder auf der Platzanlage an der Eberstraße vor Ort.