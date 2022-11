Bezirksliga: SW Alstaden nach "verdienter" Derbyniederlage vor Topspiel

In der Bezirksliga Niederrhein 5 kommt es zum Topspiel zwischen SW Alstaden und dem Mülheimer SV. SWA-Spielertrainer Steinmetz ist mit der bisherigen Saison zufrieden.

In der Bezirksliga Niederrhein 5 kommt es am Samstag (5. November, 17 Uhr) zu einem Spitzenspiel. Der Tabellendritte Schwarz-Weiß Alstaden empfängt in Oberhausen zum 13. Spieltag mit dem Mülheimer SV den Zweiten.

Erst am letzten Spieltag haben die beiden die Plätze getauscht, weil die Mülheimer 4:2 gegen den SC 1920 Oberhausen gewannen, während Alstaden im Oberhausener Derby gegen die Sportfreunde Königshardt (0:3) die erste Niederlage der Saison kassierte.

„Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen, sind nicht ins Spiel gekommen und haben unsere Tugenden vermissen lassen. Sowohl spielerisch als auch vom Engagement her“, bewertete SWA-Spielertrainer Raphael Steinmetz die Pleite. „Dadurch war die Niederlage hochverdient.“

Durch einen starken Start mit elf Spielen ohne Niederlage hat sich Alstaden in der Spitzengruppe etabliert. „Die Saison bis jetzt läuft gut. Wir stehen auf dem dritten Tabellenplatz, sind im Kreispokalhalbfinale und entwickeln uns gut weiter“, ist der ehemalige RWO-Profi mit der bisherigen Spielzeit beim Vorjahresdritten zufrieden. „Obwohl wir in den letzten Wochen ein bisschen nachgelassen haben und viele Verletzte hatten.“

Ziel: Ungeschlagen bis zum Winter

Diesen Trend will Steinmetz nun mit seiner Mannschaft schnell wieder umkehren. „Zuhause wollen wir in so einem Topspiel natürlich gewinnen“, zeigt sich der Spielertrainer ambitioniert und mahnt seine Mannschaft zur Konzentration. „Man hat nach dem letzten Spieltag aber gesehen, was alles passieren kann, wenn man nicht zu hundert Prozent da ist.“ Der Mülheimer SV kommt mit zwei Siegen im Rücken nach Oberhausen.

Das Topspiel gegen die Mülheimer eröffnet für Alstaden die letzten fünf Spiele der Hinrunde. „Wir wollen bis zum Winter ungeschlagen sein“, gibt Steinmetz die Marschroute vor und will am Wochenende den Grundstein legen. „Dafür müssen wir ab Samstag wieder eine Serie starten. Den Rest warten wir ab. Zunächst zählt das Spiel Samstag.“