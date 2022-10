Bochum: Schiedsrichter wird nach Bezirksliga-Spiel krankenhausreif geprügelt

Nach einem Bezirksliga-Spiel in Bochum wurde der Schiedsrichter tätlich angegriffen und musste ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Bochumer Bezirksliga (Westfalen-Staffel 10) am Sonntag haben sich verachtenswerte Szenen ereignet. Der 27 Jahre alte Schiedsrichter des Duells zwischen dem SV Phönix Bochum und CFK Bochum musste nach einer tätlichen Attacke schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Das teilte die Bochumer Polizei am Montag mit.

Die Partie auf der Anlage des SV Phönix zwischen dem Tabellen-15. und Zweiten war zunächst beim Stand von 1:1 zu Ende gegangen. Laut der WAZ sei das Spiel fair verlaufen. Doch nach Abpfiff wurde es hitzig. Der Schiedsrichter verteilte zwei Platzverweise wegen Meckerns an CFK, woraufhin eine Rudelbildung entstand.

In dieser Situation griffen nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei (Montag, 10.45 Uhr) der Trainer der Gastmannschaft, ein Betreuer und ein bislang unbekannter Zuschauer den Unparteiischen an. Laut Polizei schlugen die Täter dem Schiedsrichter die Pfeife aus dem Mund und traten auf ihn ein. Rettungskräfte und die Polizei mussten anrücken. Der schwerverletzte Schiedsrichter aus Hamm wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Nun sucht das zuständige Kriminalkommissariat den Zuschauer, der beteiligt gewesen sein soll und anschließend flüchtete. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0234 - 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) melden. Eine Personenbeschreibung gibt es in der Mitteilung der Behörde.