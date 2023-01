Halle Bochum: Favoriten-Duo und zwei Außenseiter stellen die vier Halbfinalisten

Tag 1 der Endrunde bei der Bochumer Stadtmeisterschaft im Hallenfußball: Die großen Favoriten aus der Westfalenliga konnten sich für das Halbfinale qualifizieren.

Am Samstag wurde der erste Spieltag der Bochumer Hallenstadtmeisterschaft-Endrunde, die auch in diesem Jahr unter dem Namen „Sparkassen Masters“ läuft, ausgetragen.

In der Rundsporthalle neben dem Vonovia Ruhrstadion wurden vier Halbfinalisten gesucht, die am großen Finaltag am Sonntag um den begehrten Pokal kämpfen dürfen.

Die Top-Favoriten aus der Westfalenliga, der DJK TuS Hordel und Concordia Wiemelhausen, machten ihre Hausaufgaben dabei souverän und qualifizierten sich erwartungsgemäß für die heiße Endphase.

Im Auftaktspiel drehte Hordel zunächst einen frühen Rückstand gegen den SV Phönix Bochum und siegte am Ende mit 3:2. Einem deutlichen 6:1-Sieg gegen die DJK Teutonia Ehrenfeld im Anschluss folgte schließlich ein 1:1-Remis gegen den SV Höntrop. Mit sieben Punkten auf dem Konto zog die DJK TuS somit als Gruppen-Erstplatzierter ins Viertelfinale ein und fertigte dort den SV Langendreer 04 mit 4:1 ab.

Hordel-Coach Mirko Talaga zeigte sich nach dem Halbfinal-Einzug sehr zufrieden mit der Vorstellung: „Wir hatten keine Anlaufschwierigkeiten, waren von Beginn an im Turnier. Im Endeffekt haben wir uns top präsentiert. Das Tagesziel wurde erreicht.“

Concordia Wiemelhausen erwischte einen deutlich schlechteren Start in die Endrunde: Im ersten Gruppenspiel gegen DJK Adler Riemke reichte es nur für ein 1:1-Unentschieden. Gegen den SV Hellas Bochum schoss sich der Westfalenligist dann aber die Frust von der Seele und sorgte mit einem 7:0-Erfolg für das deutlichste Ergebnis des Tages.

Mit dem 3:1 gegen Rot-Weiß Stiepel konnte der Gruppensieg dann schließlich perfekt gemacht werden. Im Viertelfinale spielte sich der Turnier-Favorit dann in einen Rausch und schickte den FC Neuruhrort mit 7:1 aus der Halle. Dabei gelang Angreifer Tomislav Ivancic ein Hattrick.

Co-Trainer Steffen Köhn resümierte: „Wir brauchten ein Spiel um reinzukommen, was völlig in Ordnung war. In der zweiten Begegnung ist dann der Knoten geplatzt. Danach war es total souverän. Wir haben den Jungs mitgegeben, dass es in der Halle zwölf Minuten volle Power sein muss. das haben sie eingehalten. Wenn du dich für die Endrunde qualifizierst, dann möchtest du das Turnier auch gewinnen.“

Am Sonntag werden der DJK TuS Hordel und Concordia Wiemelhausen dann im direkten Halbfinal-Duell gegeneinander antreten. Die zweite Halbfinal-Paarung bilden der SV Phönix Bochum und der VfB Günnigfeld.