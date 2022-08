Bezirksliga Niederrhein 5: VfB Speldorf mit Kantersieg zum Auftakt

Am ersten Spieltag der Bezirksliga Niederrhein Gruppe 5 hat der VfB Speldorf seine Aufstiegsambitionen mit einem 8:3-Sieg gegen die DJK Arminia Klosterhardt II unterstrichen.

Auftakt nach Maß für den Landesliga-Absteiger VfB Speldorf. Am ersten Spieltag der Bezirksliga Niederrhein Gruppe 5 gewann die Mannschaft von Julien Schneider mit 8:3 (5:0) gegen die DJK Arminia Klosterhardt II.

Bereits vor dem Pausenpfiff lag der VfB Speldorf mit 5:0 vorne. Wenig überraschend also, dass Schneider mit der ersten Halbzeit zufrieden war. „Wir haben der Hitze getrotzt und von Beginn an Druck gemacht. Wir hatten viel Ballbesitz, haben nur wenige Fehler gemacht und unsere Chancen effektiv genutzt“, analysierte der Coach der Mülheimer die erste Hälfte.

Nach Wiederanpfiff erzielte Speldorf noch drei weitere Treffer, allerdings traf die Arminia aus Klosterhardt ebenfalls dreifach. Auch aufgrund der drei Gegentore haderte Schneider mit der zweiten Halbzeit. „Die ersten 15 Minuten waren noch gut. Dann haben wir ein oder zwei Gänge rausgenommen und es lief nicht mehr so richtig. Wir sollten die zweite Halbzeit als Warnung nehmen, dass wir jedes Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen müssen“, resümierte der 29-Jährige.

Dünner Kader könnte zum Problem werden

Dennoch handelte es sich um einen Auftakt nach Plan, denn die Mülheimer wollen nach dem Abstieg im Frühjahr möglichst schon in dieser Saison die Rückkehr in die Landesliga feiern. „Wenn man die Vorbereitungsspiele nimmt, in denen wir nach dem Unentschieden im ersten Spiel alle Spiele gewonnen haben und jetzt das Auftaktspiel betrachtet, kann man schon sagen, dass es aktuell gut läuft“, ordnet Schneider den derzeitigen Stand bei seiner Mannschaft ein.

Ihm ist aber bewusst: "Andere Mannschaften wollen auch oben mitspielen. Es ist noch ein langer Weg." Dabei könnte die personelle Situation beim VfB Speldorf im Laufe der Saison zu einem Problem werden, denn: „Durch die späte Relegation haben wir einen dünnen Kader. Die ersten 15 oder 16 Spieler sind wirklich gut und könnten auch eine Liga höher spielen, aber es darf bei uns nicht viel passieren.“

Am kommenden Spieltag (21. August, 15 Uhr) geht es für den VfB Speldorf zum SC 20 Oberhausen. Die Oberhausener belegten in der abgelaufenen Saison den zweiten Tabellenplatz und konnten ihre Auftaktpartie ebenfalls, mit einem 3:1 gegen den Duisburger SV 1900, gewinnen. Keine einfache Aufgabe also für den VfB Speldorf, weiß auch Schneider: „Der SC 20 Oberhausen spielt seit Jahren oben mit und gehört auch in diesem Jahr zum erweiterten Favoritenkreis. Das wird für uns eine Herausforderung und ein echter Gradmesser.“