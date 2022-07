Der Mülheimer SV 07 hat in der neuen Saison einiges vor. Nach Platz drei in der Serie 2021/2022, soll nun der Landesliga-Aufstieg her - mit einem neuen Torjäger.

Marvin Ellmann hat einen neuen Verein gefunden. Der einstige Oberliga-Torjäger, der in seiner Karriere in 223 Fünftliga-Begegnungen satte 135 Buden markierte, wird ab sofort für den Mülheimer SV 07 in der Bezirksliga auf Torejagd gehen. Das verriet der 34-Jährige gegenüber RevierSport.

"Ich habe viele Anfragen gehabt und mich am Ende für den Mülheimer SV 07 entschieden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Sportchef Justin Grepl waren sehr offen und ehrlich. Ich habe dabei ein richtig gutes Gefühl gehabt", erklärt Ellmann, der Vater von den Zwillingen Luis und Liam ist, die im Oktober vier Jahre alt werden.

Bezirksliga Gruppe 5 2022/2023 FV Duisburg 08 SV RW Mülheim TuS Viktoria Buchholz Mülheimer SV 07 GSG Duisburg Duisburger SV 1900 VfB Speldorf TuS Mündelheim SV Adler Osterfeld SpVgg. Sterkrade SF Königshardt SC 1920 Oberhausen SW Alstaden SC Buschhausen FC Sterkrade 72 DJK Arminia Klosterhardt 2

"Meine Familie hat natürlich die Hauptrolle gespielt. Ich habe keine Lust mehr auf weite Fahrten und lange von zuhause weg zu sein. Die Mülheimer Platzanlage habe ich in 15 Minuten erreicht und nun spielen wir auch in der Duisburger Bezirksliga-Gruppe. So, dass ich gefühlt nur noch Heimspiele im Umkreis von einer Fahrtzeit von 15 bis 30 Minuten habe. Das ist einfach ideal für mich als Familienvater", sagt der in Duisburg wohnhafte Ellmann.

Mit dem MSV 07 hat der Ex-Profi einiges vor. "Was soll ich nach Platz drei in der Vor-Saison erzählen? Klar: Wir wollen aufsteigen! Ich will der Mannschaft helfen und dabei auch wenn es geht um die 20 Dinger machen", formuliert Ellmann, der in der vergangenen Spielzeit 19 Buden für den SV Hönnepel-Niedermörmter in der Landesliga markierte, das Ziel für 2022/2023.

"Elle", wie er von seinen Mannschaftskollegen gerufen wird, erzielte vor seinem Hö.-Nie.-Wechsel für den ETB Schwarz-Weiß Essen in 79 Oberligaspielen satte 50 Treffer. Dieser Angreifer weiß einfach, wo das Tor steht!

Vor dem ETB und Germania Ratingen (20 Spiele, sieben Treffer) ging Ellmann für den Wuppertaler SV, Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen auf Torejagd. Seine Bilanzen: WSV: 92 Spiele, 56 Tore, RWE: 30/3, RWO: 66/31. Ab dem 1. Juli will er dann für den Mülheimer SV 07 knipsen.