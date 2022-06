Fatih Candan: 30-Tore-Stürmer hat über seine Zukunft entschieden

Das wird die Fans des VfB Bottrop freuen: Fatih Candan hat nach reichlicher Überlegung eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Das darf man dann wohl eine "Rolle rückwärts" nennen. Denn Ende April hatte Fatih Candan noch via RevierSport seinen Abschied vom VfB Bottrop verkündet.

"Ich werde ab dem 1. Juli eine neue Herausforderung annehmen. Wohin es mich ziehen wird, weiß ich noch nicht. Bis dahin werde ich alles dafür geben, um mit dem VfB Bottrop das Ziel Landesliga zu erreichen", sagt der 32-Jährige am 25. April 2022.

Nun, wenige Wochen später, am 15. Juni, hören sich die Worte des Ex-Profis anders an. Candan, der in dieser Serie 30 Tore für den VfB erzielte, verkündet gegenüber RevierSport seinen Verbleib im Jahnstadion. "Nach Rücksprache mit meiner Familie und dem VfB-Vorstand sind wir zu der gemeinsamen Entscheidung gekommen, dass ich hier weitermachen werde. Wir haben alle Missverständnisse aus der Welt geräumt. Ich möchte in der kommenden Saison weiterhin um sportlich ehrgeizige Ziele spielen und am liebsten mit dem VfB in die Oberliga aufsteigen", erklärt Candan und ergänzt: "Mein Sohn, der in der Bambini des VfB spielt, wollte auch nicht aus Bottrop weg. Das hat alles meine Entscheidung beeinflusst. Jetzt ist die Familie. Ich bin sehr froh, dass meine Zukunft geklärt ist. Wir wollen jetzt ganz Bottrop glücklich machen und am Sonntag mit einem Sieg gegen Alstaden in die Landesliga aufsteigen."