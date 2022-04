VfB Bottrop: Neuer Trainer kommt, Candan geht, Kanoglu-Zukunft offen

Bezirksliga Zweiter gegen Dritter – Verfolgerduell im Bottroper Stadtderby

Am Mittwochabend (6. April, 19:30 Uhr) steht ein Nachholspiel in der Bezirksliga 8 Niederrhein an. Der VfB Bottrop empfängt den Lokalrivalen Rhenania Bottrop zum Stadtderby.