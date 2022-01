In Duisburg RWO: Ehemaliger Zweitligaspieler wird Bezirksliga-Trainer

In der Fußball-Bezirksliga Gruppe 7 am Niederrhein kommt es zu einem prominenten Wechsel an der Seitenlinie. Ex-Profi Dirk Pusch macht Platz für einen anderen ehemaligen Profifußballer: Musa Celik.