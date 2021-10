Amateure: Essener Bezirksligist verpflichtet Ex-Regionalligaspieler

Über diese Verpflichtung wird im Essener Amateurfußball gesprochen: Soufian Rami kehrt zum 1. Januar 2022 in die Fußballszene der Ruhrmetropole zurück.

Für Soufian Rami geht es ab dem neuen Jahr 2022 dort weiter, wo alles begann. Der Vogelheimer SV gab die Verpflichtung des aktuellen Mittelfeldspielers des Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel bekannt.

"Soufian wird uns ab dem 1. Januar verstärken. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir solch eine Qualität in unseren Kader bekommen. Er hat in dieser Saison nur einen Kurzeinsatz für Wanne-Eickel absolviert, weil er beruflich sehr eingespannt ist. So kamen wir dann ins Spiel. Wir freuen uns, dass diese Verpflichtung geklappt hat und ein ehemaliger Jugendspieler nach Vogelheim zurückkehrt", erklärt Sascha Hense.

Regionalligaspiele für FC Kray und Fortuna Düsseldorf

Der 30-jährige Rami absolvierte in seiner Karriere 32 Regionalliga-West-Spiele im Trikot des FC Kray und der U23 von Fortuna Düsseldorf. In der Oberliga Niederrhein war der Offensivspieler für Kray, die Spielvereinigung Schonnebeck und den TV Jahn Hiesfeld 103 Mal am Ball. Rami wurde unter anderem im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen ausgebildet.

Geht es nach Vogelheim-Coach Hense, dann wird Rami nicht die erste und letzte Winter-Verpflichtung des Tabellendritten der Bezirksliga Gruppe 7 am Niederrhein sein. "Wir haben vor allem in den ersten Spielen gesehen, dass wir schon Probleme bekommen, wenn einige Jungs ausfallen. Wir wollen unseren Kader vergrößern und werden Ausschau nach weiteren Verstärkungen halten. Wir wollen bis zum Ende oben dran bleiben, dafür benötigen wir auch einen breiten Kader", erklärt Hense.